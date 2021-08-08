"Дома затоплены под крышу": на Северную Корею обрушились ливни (видео)

Из-за сильных потопов эвакуировали более 5000 человек, в стране возможен дефицит еды и экономический кризис

В Северной Корее из-за проливных дождей эвакуировали более 5000 человек, повреждено около 1000 домов. Ким Чен Ын призывает армию помочь пострадавшим. Об этом сообщает BBC со ссылкой на северокорейское телевидение.

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Страна испытывает проблемы с продовольствием и экономикой. Существует риск экономического кризиса. Пахотные земли были повреждены после тайфунов в 2020 году. Как заявил Ким Чен Ын, сельскохозяйственный сектор не выполнил нормы по сбору зерна, поэтому существует риск недостатка еды в стране.

Затопления наблюдаются в восточной части страны в Южном Хамгене. Повреждено около 17 км дорог, мосты, а также железная дорога. В регионе подтоплены жилые дома, уровень воды достигает крыши. Сотни гектаров угодий затоплены или потеряны из-за прорыва дамб.

По данным метеорологам, в стране сильные дожди будут еще как минимум до 10 августа. Особенно сильные осадки ожидаются на востоке КНДР. На заседании Центральной военной комиссии Рабочей партии было принято решение поручить военным помочь решить гуманитарные проблемы местного населения.

Напомним, в марте 2020 года КНДР просила международные организации о помощи в борьбе с коронавирусом.

Ранее в Бельгии и Германии прошли сильные дожди. Города затопило.