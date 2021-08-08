"Будинки затоплені під самий дах": на Північну Корею обрушилися зливи (відео)

Через сильні потопи евакуювали понад 5000 осіб, в країні можливий дефіцит їжі й економічна криза

У Північній Кореї через проливні дощі евакуювали понад 5000 осіб, пошкоджено близько 1000 будинків. Кім Чен Ин закликає армію допомогти постраждалим. Про це повідомляє BBC з посиланням на північнокорейське телебачення.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Країна має проблеми з продовольством і економікою. Існує ризик економічної кризи. Орні землі були пошкоджені після тайфунів у 2020 році. Як заявив Кім Чен Ин, сільськогосподарський сектор не виконав норми зі збору зерна, тому існує ризик нестачі їжі в країні.

Затоплення спостерігаються в східній частині країни в Південному Хамгене. Пошкоджено близько 17 км доріг, мости, а також залізниця. В регіоні підтоплено житлові будинки, рівень води досягає даху. Сотні гектарів угідь затоплені або втрачені через прорив дамб.

За даними метеорологів, в країні сильні дощі будуть ще як мінімум до 10 серпня. Особливо сильні опади очікуються на сході КНДР. На засіданні Центральної військової комісії Робочої партії було прийнято рішення доручити військовим допомогти розв'язувати гуманітарні проблеми місцевого населення.

Нагадаємо, в березні 2020 року КНДР просила міжнародні організації про допомогу в боротьбі з коронавірусів.

Раніше в Бельгії і Німеччині пройшли сильні дощі. Міста затопило.