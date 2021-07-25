Автомобілі несе за водою. У Бельгії поновилися повені через сильний дощ (відео)

Вода зносила навіть автомобілі. Місцеві жителі кажуть, що ніколи не бачили такого лиха.

У Бельгії стався новий виток повеней, в той час як країна бореться з наслідками проливних дощів і гроз, повідомляє DW.

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В основному від повеней постраждали райони в південному франкомовному регіоні Валлонії. За даними Бельгійського кризового центру, особливо постраждали провінції Намюр і Валлонський Брабант.

Місто Динант зазнало значних руйнувань через повені, вода навіть несла за собою автомобілі.

"Я живу тут усе своє життя і ніколи раніше не бачив такого", — говорить Роберт Клоссет, заступник мера Динанта. Про загиблих в місті поки повідомлень немає.

У Намюрі через зливи стався селевий зсув. Північна провінція Антверпен також постраждала від бурі.

Попередня хвиля повеней в цьому місяці забрала життя щонайменше 36 осіб в країні. Минулого вівторка Бельгія оголосила національний день жалоби в пам'ять про загиблих.

Серйозно постраждала південна бельгійська провінція Льєж, але подальшої повені не очікується.

Фото: Deutsche Welle

Від попередніх повеней також постраждала Німеччина, особливо землі Північний Рейн-Вестфалія та Рейнланд-Пфальц. В результаті стихійного лиха загинуло 180 осіб, майже 150 чоловік все ще вважаються зниклими без вести.

Нагадуємо, що тайфун Ін-Фа обрушився на Китай після рекордного повені. У китайському місті Шанхай і сусідніх прибережних районах скасували всі авіарейси, призупинили рух потягів метро і закрили підприємства.

Фокус також писав, що жителям заходу Німеччини пропонують евакуюватися через нові сильні опади. Влада країни радять відправитися на автобусах в безпечне місце. Поліція ж закликає добровольців тимчасово не приїжджати в Арск долину.