Жителям запада Германии предлагают эвакуироваться из-за новых сильных осадков (видео)

Власти страны советуют отправиться на автобусах в безопасное место. Полиция же призывает добровольцев временно не приезжать в Арскую долину.

Утром в воскресенье, 25 июля, на западе Германии ожидаются сильные осадки, которые могут привести к новым наводнениям. В связи с этим жителям населенных пунктов, которые пострадали сильнее всего в результате недавних потопов, предлагается эвакуация. Об этом сообщила руководитель штаба по борьбе с катастрофой Бегона Херман, передает DW.

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Так, живущие в Шульде, Инзуле, Дюмпельфельде и Бад-Нойенаре при помощи автобусов-шаттлов могут добраться к временному убежищу в Ляймерсдорфе. По словам Херман, подобная эвакуация является исключительно добровольным решением.

Подчеркивается, что хоть осадки будут и не такими сильными, как на прошлой неделе, но ситуация осложняется из-за проблем с функционированием канализационной системы.

Вместе с тем местная полиция призвала желающих помочь пострадавшим временно воздержаться от поездок в Арскую долину. Отмечается, что многие граждане по-прежнему готовы предоставить помощь, однако подъездные пути и дороги в районе наводнения переполнены. Из-за этого, уверяют в полиции, в пробках стоит и строительная техника, которая необходима для восстановления дорог и другой инфраструктуры.

По состоянию на утро 24 июля известно о 179 жертвах из-за наводнений в Германии: 132 человека погибли в Рейнланд-Пфальце, еще 47 — в Северном Рейне-Вестфалия. Министр внутренних дел Рейнланд-Пфальца Роже Левенц уверяет, что они уже подготовили укрытия в безопасных местах на случай новой катастрофы. Отмечается, что к возможному наводнению готовятся и в Северном Рейне-Вестфалии.

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Напомним, мощный потоп в Германии начался 15 июля. Из-за него власти страны объявили режим военной катастрофы. От сильного наводнения пострадала и Бельгия: сообщалось о 36 жертвах.