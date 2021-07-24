Жителям заходу Німеччини пропонують евакуюватися через нові сильні опади (відео)

Влада країни радять відправитися на автобусах в безпечне місце. Поліція ж закликає добровольців тимчасово не приїжджати в Арську долину.

Вранці в неділю, 25 липня, на заході Німеччини очікуються сильні опади, які можуть привести до нових повеней. У зв'язку з цим жителям населених пунктів, які постраждали найсильніше в результаті недавніх потопів, пропонується евакуація. Про це повідомила керівник штабу по боротьбі з катастрофою Бегона Херман, передає DW.

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Так, ті, хто живуть в Шульді, Інзулі, Дюмпельфельді та Бад-Нойенарі за допомогою автобусів-шатлів можуть дістатися до тимчасового притулку в Ляймерсдорфі. За словами Герман, подібна евакуація є виключно добровільним рішенням.

Підкреслюється, що хоч опади будуть і не такими сильними, як минулого тижня, але ситуація ускладнюється через проблеми з функціонуванням каналізаційної системи.

Разом з тим місцева поліція закликала охочих допомогти постраждалим тимчасово утриматися від поїздок в Арську долину. Відзначається, що багато громадян як і раніше готові надати допомогу, проте під'їзні шляхи та дороги в районі повені переповнені. Через це, запевняють у поліції, в заторах стоїть і будівельна техніка, яка необхідна для відновлення доріг та іншої інфраструктури.

Станом на ранок 24 липня відомо про 179 жертв через повені в Німеччині: 132 людини загинули в землі Рейнланд-Пфальц, ще 47 — у Північному Рейні-Вестфалії. Міністр внутрішніх справ Рейнланд-Пфальцу Роже Левенц запевняє, що вони вже підготували укриття в безпечних місцях на випадок нової катастрофи. Відзначається, що до можливої повені готуються і в Північному Рейні-Вестфалії.

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Нагадаємо, потужний потоп в Німеччині почався 15 липня. Через нього влада країни оголосила режим військової катастрофи. Від сильної повені постраждала і Бельгія : повідомлялося про 36 жертв.