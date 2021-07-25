Автомобили уносит водой. В Бельгии возобновились наводнения из-за сильного дождя (видео)
Вода уносила даже автомобили. Местные жители говорят, что никогда не видели такого бедствия.
В Бельгии произошел новый виток наводнений, в то время как страна борется с последствиями проливных дождей и гроз, сообщает DW.
В основном от наводнений пострадали районы в южном франкоговорящем регионе Валлонии. По данным Бельгийского кризисного центра, особенно пострадали провинции Намюр и Валлонский Брабант.
Город Динант подвергся значительным разрушениям из-за наводнения, вода даже уносила за собой автомобили.
"Я живу здесь всю свою жизнь и никогда раньше не видел такого", — говорит Роберт Клоссет, заместитель мэра Динанта. О погибших в городе пока сообщений нет.
В Намюре из-за проливного дождя произошел селевой оползень. Северная провинция Антверпен также пострадала от бури.
Предыдущая волна наводнений в этом месяце унесла жизни по меньшей мере 36 человек в стране. В прошлый вторник Бельгия объявила национальный день траура в память о погибших.
Серьезно пострадала южная бельгийская провинция Льеж, но дальнейшего наводнения не ожидается.
От предыдущих наводнений также пострадала Германия, особенно земли Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. В результате стихийного бедствия погибло 180 человек, почти 150 человек все еще числятся пропавшими без вести.
Напоминаем, что тайфун Ин-Фа обрушился на Китай после рекордного наводнения. В китайском городе Шанхай и соседних прибрежных районах отменили все авиарейсы, приостановили движение поездов метро и закрыли предприятия.
Фокус также писал, что жителям запада Германии предлагают эвакуироваться из-за новых сильных осадков. Власти страны советуют отправиться на автобусах в безопасное место. Полиция же призывает добровольцев временно не приезжать в Арскую долину.