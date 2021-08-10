Хотел отпугнуть медведя: депутат-миллиардер от "Единой России" застрелил человека (фото)

Свое признание в убийстве человека чиновник направил в Следственный комитет. Игорь Редькин является одним из самых богатых депутатов России.

В Камчатском крае депутат от "Единой России" Игорь Редкин признался в неумышленном убийстве местного жителя. Об этом сообщает агентство ТАСС.

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Трагедия произошла на свалке в поселке Озерновский.

Помощник депутата Законодательного собрания Камчатки Ольга Струченко передала журналистам официальное текстовое обращение Игоря Редькина.

По словам депутата, рядом со свалкой, где произошло ЧП, бродит медведь, от которого могли пострадать местные жители. Игорь Редькин, который является одним из самых богатых депутатов России, решил отпугнуть оружием дикое животное.

"2 августа произошла трагедия, невольным участником которой стал я, Редькин Игорь Владимирович. Вечером в поселке Озерновский я узнал о том, что на свалке бродит медведь, от которого могут пострадать местные жители. Я взял оружие и решил его отпугнуть. В сумерках выстрелил по медведю. Позднее я узнал, что примерно в то же время в районе стрельбы был ранен местный житель, который скончался в больнице", — говорится в официальном заявлении депутата от "Единой России".

Игорь Редькин, занимающий 15 место в списке самых богатых госслужащих по версии Forbes, решил понести наказание, которое ему "определит суд". После гибели местного жителя депутат приостановил свое членство в "Единой России" и снял свою кандидатуру с предстоящих выборов.

"Для округа многое сделано, он для меня как родной. Вместе с тем я считаю правильным во избежание кривотолков приостановить свое членство в партии "Единая Россия" и снять свою кандидатуру с выборов", — добавил Игорь Редькин в своем официальном заявлении.

В Законодательное собрание Камчатского края документы о приостановлении депутатской деятельности Редькина пока не поступали. По факту гибели 30-летнего местного жителя поселка Озерновский открыто уголовное дело.

По данным 112, местный депутат Игорь Редькин уже задержан. В скором времени миллиардеру изберут меру пресечения. Убитым оказался 30-летний разнорабочий Андрей Толстопятов, скончавшийся в больницы от огнестрельного ранения из карабина.

[ + – ] Убийство на Камчатке

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