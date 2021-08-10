Хотів відлякати ведмедя: депутат-мільярдер від "Єдиної Росії" застрелив людину (фото)

Своє зізнання у вбивстві людини чиновник направив до Слідчого комітету. Ігор Редькін є одним із найбагатших депутатів Росії.

У Камчатському краї депутат від "Єдиної Росії" Ігор Редькін зізнався в ненавмисному вбивстві місцевого жителя. Про це повідомляє агентство ТАСС.

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Трагедія сталася на звалищі в селищі Озерновський.

Помічник депутата Законодавчих зборів Камчатки Ольга Струченкова передала журналістам офіційне текстове звернення Ігоря Редькіна.

За словами депутата, поруч зі звалищем, де сталася надзвичайна подія, бродить ведмідь, від якого могли постраждати місцеві жителі. Ігор Редькін, який є одним із найбагатших депутатів Росії, вирішив відлякати зброєю дику тварину.

"2 серпня сталася трагедія, мимовільним учасником якої став я, Редькін Ігор Володимирович. Увечері в селищі Озерновський я дізнався про те, що на звалищі бродить ведмідь, від якого можуть постраждати місцеві жителі. Я взяв зброю та вирішив його відлякати. У сутінках вистрілив по ведмедю. Пізніше я дізнався, що приблизно в той же час у районі стрільби було поранено місцевого жителя, який помер у лікарні", — йдеться в офіційній заяві депутата від "Єдиної Росії".

Ігор Редькін, що займає 15 місце в списку найбагатших держслужбовців за версією Forbes, вирішив понести покарання, яке йому "визначить суд". Після загибелі місцевого жителя депутат призупинив своє членство в "Єдиній Росії" та зняв свою кандидатуру з майбутніх виборів.

"Для округу багато зроблено, він для мене як рідний. У той же час я вважаю правильним, щоб уникнути пересудів, призупинити своє членство в партії "Єдина Росія" і зняти свою кандидатуру з виборів", — додав Ігор Редькін у своїй офіційній заяві.

У Законодавчі збори Камчатського краю документи про призупинення депутатської діяльності Редькіна поки не надходили. За фактом загибелі 30-річного місцевого жителя селища Озерновський відкрито кримінальну справу.

За даними 112, місцевий депутат Ігор Редькін уже затриманий. Незабаром мільярдерові оберуть запобіжний захід. Убитим виявився 30-річний різноробочий Андрій Толстоп'ятов, який помер у лікарні від вогнепального поранення з карабіна.

[ + – ] Убивство на Камчатці

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Також Фокус у своїй статті розбирався, як Росія втягує жителів ОРДЛО у вибори Держдуми з метою підвищити рейтинги партії "Єдина Росія".