Миллиардеры в Гренландии: Гейтс, Безос и Блумберг инвестируют в добычу сырья для аккумуляторов

Предполагается, что на острове есть богатые месторождения никеля, меди и кобальта.

Британская компания Bluejay Mining объединилась с американской KoBold Metals, которая занимается добычей полезных ископаемых.

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Цель объединения – реализации масштабного проекта в Гренландии, связанного с электромобилями, сообщило издание This is Money.

KoBold Metals будет действовать через корпорацию Breakthrough Energy Ventures, которая специализируется на инновациях в области устойчивой энергетики и которую поддерживают американские миллиардеры: Майкл Блумберг, Билл Гейтс и Джефф Безос.

В Гренландии планируют добывать никель, медь и кобальт. Прогнозируется, что спрос на эти металлы будет расти, поскольку все больше автомобильных компаний планируют заниматься производством электрокаров.

После объявления о сотрудничестве акции Bluejay Mining прибавили в цене 20,6%, сообщает Yahoo! Finance.

[ + – ] Рост акций Bluejay Mining

Британская компания получит около $15 млн в виде инвестиций в течение трех лет для изучения региона на юге Гренландии. Эти деньги будут направлены на финансирование проекта Disko-Nuussuaq, в рамках которого ведутся работы по разработке рудника, потенциально содержащего никель, медь и кобальт. Bluejay Mining приобрела лицензию на территорию в 3000 кв. км еще в 2017 году. В рамках соглашения KoBold Metals получит 51% этой лицензии Bluejay. Американская компания, кроме денег, также предоставит партнеру собственную технологию для геологической оценки и бурения.

Генеральный директор KoBold Курт Хаус сказал: "В регионе Диско произошло редкое совпадение событий в истории Земли, которое могло привести к образованию залежей металлов, необходимых для производства аккумуляторных батарей мирового класса".

Отметим, в июне правительство Гренландии решило отказаться от добычи нефти, газа и урана на своей территории и не будет выдавать новых лицензий. Власти острова сочли, что цена добычи этих полезных ископаемых слишком высока с экологической точки зрения.

Сейчас в Гренландии действуют всего четыре лицензии на добычу нефти. Три из них позволяют вести разработку месторождений на восточном побережье, одна — работы в море. Их сроки истекают в 2027 и 2028 годах.

Напомним, концерн Volkswagen обнародовал планы развития батарейных систем и зарядной инфраструктуры для электромобилей. В частности, объявлено о строительстве в Европе шести фабрик для производства аккумуляторных батарей. Первая продукция заводов, названных гигафабриками, появится к 2030 году.

Современные батареи существенно влияют на вес как потребительской электроники, так и электротранспорта. Ученые из Технологического университета Чалмерса (Швеция) работают над альтернативным аккумуляторам вот уже несколько лет, и недавно они достигли хороших результатов. Исследователи презентовали действующий концепт батареи нового типа, которая может одновременно работать как источник энергии и как структурный компонент электромобиля.