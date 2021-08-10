Мільярдери в Гренландії: Гейтс, Безос і Блумберг інвестують у видобуток сировини для акумуляторів

Передбачається, що на острові є багаті родовища нікелю, міді та кобальту.

Британська компанія Bluejay Mining об'єдналася з американською KoBold Metals, яка займається видобутком корисних копалин.

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Мета об'єднання — реалізації масштабного проекту в Гренландії, пов'язаного з електромобілями, повідомило видання This is Money.

KoBold Metals буде діяти через корпорацію Breakthrough Energy Ventures, яка спеціалізується на інноваціях в області стійкої енергетики і яку підтримують американські мільярдери: Майкл Блумберг, Білл Гейтс і Джефф Безос.

У Гренландії планують добувати нікель, мідь і кобальт. Прогнозується, що попит на ці метали зростатиме, оскільки все більше автомобільних компаній планують займатися виробництвом електрокарів.

Після оголошення про співробітництво акції Bluejay Mining додали в ціні 20,6%, повідомляє Yahoo! Finance.

[ + – ] Зростання акцій Bluejay Mining

Британська компанія отримає близько $15 млн у вигляді інвестицій протягом трьох років для вивчення регіону на півдні Гренландії. Ці гроші будуть спрямовані на фінансування проекту Disko-Nuussuaq, у межах якого ведуться роботи з розробки рудника, який потенційно містить нікель, мідь і кобальт. Bluejay Mining придбала ліцензію на територію в 3000 кв. км ще в 2017 році. У межах угоди KoBold Metals отримає 51% цієї ліцензії Bluejay. Американська компанія, крім грошей, також надасть партнеру власну технологію для геологічної оцінки та буріння.

Генеральний директор KoBold Курт Хаус сказав: "У регіоні Диско відбувся рідкісний збіг подій в історії Землі, який міг призвести до утворення покладів металів, необхідних для виробництва акумуляторних батарей світового класу".

Відзначимо, у червні уряд Гренландії вирішив відмовитися від видобутку нафти, газу й урану на своїй території і не видаватиме нових ліцензій. Влада острова визнала, що ціна видобутку цих корисних копалин занадто висока з екологічної точки зору.

Зараз у Гренландії діють лише чотири ліцензії на видобуток нафти. Три з них дозволяють вести розробку родовищ на східному узбережжі, одна — роботи в морі. Їхні терміни закінчуються в 2027 і 2028 роках.

Нагадаємо, концерн Volkswagen оприлюднив плани розвитку батарейних систем і зарядної інфраструктури для електромобілів. Зокрема, оголошено про будівництво в Європі шести фабрик для виробництва акумуляторних батарей. Перша продукція заводів, названих гігафабриками, з'явиться до 2030 року.

Сучасні батареї суттєво впливають на вагу як споживчої електроніки, так і електротранспорту. Вчені з Технологічного університету Чалмерса (Швеція) працюють над альтернативним акумулятором ось уже кілька років, і нещодавно вони досягли хороших результатів. Дослідники презентували діючий концепт батареї нового типу, яка може одночасно працювати як джерело енергії і як структурний компонент електромобіля.