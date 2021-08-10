Стендапер в России получил 10 суток ареста за разжигание межнациональной вражды (видео)

Идрак Мирзализаде неудачно пошутил про русских. До ареста на него уже нападали на улице.

Таганский районный суд Москвы признал Идрака Мирзализаде виновным по статье о возбуждении ненависти либо вражды и присудил ему 10 суток административного ареста.

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Поводом для возбуждения дела стала шутка о сложностях аренды квартир в России. Мирзализаде рассказывал, что однажды вышел в подъезд, чтобы выкинуть матрас, который был "весь в говне". "Предыдущие квартиросъемщики были русскими. Видимо, русские обмазываются говном и ложатся спать", – говорил стендапер. Он добавил, что сосед-славянин смотрел на него с презрением, пока они с братом выбрасывали матрас.

На выпуск обратили внимание провластный телеканал "Царьград" и пропагандист Владимир Соловьев, после этого комику начали поступать угрозы, в конце июня на него напали два человека. Комик утверждал, что нападавшие получили вознаграждение в 50 тысяч рублей.

Прокуратура сообщила, что лингвистическая экспертиза показала, что высказывания комика содержат "лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности".

Позднее Мирзализаде объяснял, что фрагмент вырвали из контекста юмористического шоу, а его монолог, напротив, высмеивал ксенофобию.

Поддержать юмориста к суду пришли около 20 его коллег. Они считают, что высказывание было "хорошим", если слушать его полностью, а не только разошедшийся в Сети отрывок.

На этом видео Мирзализаде рассказывает об этой истории, а в конце видео есть запись с камер наблюдения, записавших нападение на него.

Адвокат артиста заявил, что защита будет обжаловать приговор в Мосгорсуде. В ходе заседания Мирзализаде не признал вину, однако извинился перед теми, кто "неправильно понял" его шутку.

Напомним, ранее Фокус разбирался, зачем Россия подала жалобу на Украину в ЕСПЧ, и к чему это приведет.