Стендапер у Росії отримав 10 діб арешту за розпалювання міжнаціональної ворожнечі (відео)

Ідрак Мірзалізаде невдало пожартував про росіян. До арешту на нього вже нападали на вулиці.

Таганський районний суд Москви визнав Ідрака Мірзалізаде винним за статтею про порушення ненависті або ворожнечі та присудив йому 10 діб адміністративного арешту.

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Приводом для порушення справи став жарт про складнощі оренди квартир у Росії. Мірзалізаде розповідав, що одного разу вийшов у під'їзд, щоб викинути матрац, який був "весь в лайні". "Попередні квартиронаймачі були росіянами. Мабуть, росіяни обмащуються гівном і лягають спати", — говорив стендапер. Він додав, що сусід-слов'янин дивився на нього з презирством, поки вони з братом викидали матрац.

На випуск звернули увагу провладний телеканал "Царгород" і пропагандист Володимир Соловйов, після цього коміку почали надходити погрози, наприкінці червня на нього напали двоє людей. Комік стверджував, що нападники отримали винагороду 50 тисяч рублів.

Прокуратура повідомила, що лінгвістична експертиза показала, що висловлювання коміка містять "лінгвістичні та психологічні ознаки приниження групи осіб, виділеної за національною ознакою, а також пропаганди її неповноцінності".

Пізніше Мірзалізаде пояснював, що фрагмент вирвали з контексту гумористичного шоу, а його монолог, навпаки, висміював ксенофобію.

Підтримати гумориста до суду прийшли майже 20 його колег. Вони вважають, що висловлювання було "хорошим", якщо слухати його повністю, а не уривок, який тільки розійшовся в мережі.

На відео Мірзалізаде розповідає про цю історію, а наприкінці відео є запис із камер спостереження, які записали напад на нього.

Адвокат артиста заявив, що захист оскаржуватиме вирок у Мосміськсуді. У процесі засідання Мірзалізаде не визнав провину, проте вибачився перед тими, хто "неправильно зрозумів" його жарт.

Нагадаємо, раніше Фокус розбирався, навіщо Росія подала скаргу на Україну в ЄСПЛ, і до чого це призведе.