Шизофренія, Путін, липень, ЄСПЛ. Навіщо Росія подала скаргу на Україну і до чого це призведе

Здається, наче в терміновому порядку в мішок з претензіями покидали все, що було під рукою, перемішали до однорідної маси і відправили в ЄСПЛ. Але це враження — оманливе. Навіщо Росія подала позов проти України і чому саме зараз?

Міждержавна скарга, подана РФ проти України до Європейського Суду з прав людини (вперше, як не втомлюються підкреслювати в Москві), своєю широкою палітрою нагадує спеціалізацію спортсмена, який надумав займатися всім — від бури до боксу. Здається, наче в терміновому порядку в мішок з претензіями покидали все, що було під рукою, перемішали до однорідної маси і відправили в ЄСПЛ.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Але це враження — оманливе. Акція готувалася заздалегідь. Вона вписана в загальний контекст війни Путіна проти України. Як висловився російський правозахисник Кирило Коротєєв: "Генпрокуратура [що готувала цей пакет] зібрала в скарзі всі пункти російської пропаганди щодо України". Тому набір звинувачень не випадковий. Як і термін подачі.

Позов у ЄСПЛ і цинізм по-кремлівськи

Після звернення Росії в ЄСПЛ, де один з пунктів звинувачує Київ у катастрофі літака авіакомпанії "Малайзійські авіалінії", який виконував рейс MH17 17 липня 2014 р "внаслідок не закриття владою України повітряного простору над зоною бойових дій", опозиційний російський Telegram-канал "Труси Навального" написав: "Маніяк подав скаргу на міську адміністрацію, звинувативши її в тому, що вона не закрила парк, де він вбивав людей".

Аналогія красномовна. Але вона не є вичерпною. Цинізм Кремля не лише в цьому.

У грудні 2015 року президент РФ Володимир Путін підписав закон, що дозволяє Конституційному суду повністю або частково ігнорувати резолюції Європейського суду з прав людини, якщо рішення останнього імовірно призводить до розбіжності з конституцією країни. А у 2020 році Росія внесла поправки і в сам основний закон, віддавши конституції РФ пріоритет перед міжнародним правом.

[ + – ] Telegram-канал "Труси Навального" написав: "Маніяк подав скаргу на міську адміністрацію, звинувативши її в тому, що вона не закрила парк, де він вбивав людей" Фото: GettyImages.com

Не те щоб, крім Москви, ніхто більше не намагався обмежити обов'язковий характер вердиктів ЄСПЛ на основі подібних принципів. У 2004 році Федеральний конституційний суд Німеччини ухвалив, що рішення, винесені ЄСПЛ, не завжди є обов'язковими для німецьких судів. КС Італії також вводив деякі обмеження. У 2017-му Верховний суд Великобританії сформулював умови, за яких можливо не виконувати рішення ЄСПЛ.

Однак, саме Росія серед усіх 47 держав, що входять до Ради Європи — організації, яка розробила й ухвалила Європейську конвенцію про захист прав людини й основних свобод, — вважається країною, "відкрито вороже налаштованою" до ЄСПЛ. Так її назвала ще у 2016 році віце-президентка Міжнародної асоціації законодавства Патрісія Попель у книзі "Критика Європейського суду з прав людини. Зміна системи конвенцій: контрдинаміка на національному рівні та рівні ЄС". І з тих пір Москва своїми діями неодноразово доводила правоту цієї тези.

У заголовки в основному виносяться два пункти, за якими Москва звинувачує Київ. Про блокування Україною подачі води до Криму. І про катастрофу рейсу MH17

У лютому поточного року вимогу Європейського суду звільнити Олексія Навального в Мін'юсті РФ назвали "свідомо нездійсненною" і звинуватили Страсбург у "грубому втручанні в діяльність судової влади суверенної держави". Тоді ж думки міжнародних аналітиків про наслідки систематичного порушення прав людини в Росії розійшлися. Професор університету Ліверпуля в Англії Костянтин Дегтярьов, наприклад, висловив припущення, що "фінальною санкцією може стати видворення Росії з Ради Європи". Тоді як один з дипломатичних джерел Deutsche Welle заявив, що реальні шанси на виключення Росії з РЄ "дорівнюють нулю, хоча формальні підстави для цього існують". І пояснив, чому: "Зазвичай країна, яка не виконує певні рішення суду, прикривається тим, що інші рішення вона все-таки виконує, а в разі виключення всі її громадяни втратять можливість звертатися в ЄСПЛ".

Важливо

Каїн, Авель і Путін. Чому після анексії Криму неможливі розмови про дружбу з Росією

В останній місяць Москва вилила цілий цебер зневаги на рішення Євросуду. "Скріпи" не дозволили визнати одностатеві союзи, як того вимагали в Страсбурзі. Це навіть до деякої міри зрозуміло. Але найбільш цинічним, мабуть, було інше рішення — екстрадувати в Білорусь кікбоксера Олексія Кудіна, який брав участь у серпневих протестних акціях у Мінську. ЄСПЛ постановив, що Кудін повинен перебувати в РФ, "поки остаточне рішення не буде ухвалено європейським судом". При цьому адвокати спортсмена стверджували, що в Білорусі його чекають тортури. Однак, якраз у день, коли Росія подала скаргу на Україну, бійця ММА видали Лукашенку.

На початку 1970-х філософ Жиль Делез і психоаналітик Фелікс Гваттарі в "Анти-Едіпі" показали, що шизофренія є крайнім розумовим станом, властивим капіталістичній системі як такій, і що капіталізм свідомо послідовно нав'язує невротичні стани як засіб підтримки нормальності. Напевно, поняття шизофренії могло б мати трохи іншу прив'язку, якби в той час уже існувала путінська Росія, що імітує взаємодію з ЄСПЛ.

У липні 2021 року Росія, вперше у своїй історії, подала в ЄСПЛ міждержавну скаргу проти України.

Що в обгортці і чому зараз?

Зміст скарги і терміни, коли вона була зроблена, — речі пов'язані. Пропагандистські кліше, які нічого спільного не мають з реальністю (включаючи "неконституційну зміну влади на Україні і просування в українські державні органи націоналістичних сил", з яких, на думку заявників, і почалися всі біди), стільки раз уже були промовлені кремлівським вождем, що навівають нудьгу. Зокрема на західні медіа. Ніякого особливого резонансу вся ця затія поки що не породила. Скупі інформаційні повідомлення, не більше. При цьому в заголовки в основному виносяться два пункти, за якими Москва звинувачує Київ. Про блокування Україною подачі води до Криму. І про катастрофу рейсу MH17. Вони і є "корінням" у цій упряжці. Саме вони і зумовили тимчасову конкретику.

На думку головного редактора російського науково-аналітичного "Бюлетеня ЄСПЛ" Юрія Берестнєва, "на підготовку такої масштабної скарги потрібно кілька місяців — думаю, її почали готувати ще в минулому році". У той же час він говорить про те, що це відповідь на рішення ЄСПЛ щодо Криму, прийняте на початку року. Тоді Україні вдалося довести, що вже з кінця лютого 2014 року "російські війська в Криму не були пасивними спостерігачами". До горезвісного березневого "референдуму", з якого, за твердженням Росії, вона "перейняла юрисдикцію" над півостровом. І в Страсбурзі в січні повідомили про готовність частково розглянути по суті міждержавний позов, поданий Києвом ще 13 березня 2014 року.

Порушення прав людини в Криму — зникнення людей, їх протиправне затримання, переслідування релігійних лідерів, заборона зібрань, закриття ЗМІ та інше — будуть досліджуватися Судом за період з 27 лютого 2014 по 26 серпня 2015 року. Глава українського МЗС Дмитро Кулеба назвав у січні це перемогою і "важливим кроком на шляху до залучення Росії до юридичної відповідальності за агресію проти України".

[ + – ] Порушення прав людини в Криму будуть досліджуватися Судом за період з 27 лютого 2014 по 26 серпня 2015 року Фото: telekritika.ua

ЄСПЛ — далеко не "спринтерська" організація. Розгляд справи може зайняти багато часу. Знаючи про це, Кремль — при всьому своєму роздратуванні — міг би не особливо і поспішати з відповідним пострілом. Але він усе-таки інтенсифікував процес. Скаргу, мабуть, почало розробляти міністерство юстиції РФ. Карти на стіл були кинуті в липні. Коли повноваження представляти країну в Євросуді перейшли від Мін'юсту до генпрокуратури, а уповноваженим був призначений колишній співробітник адміністрації президента Михайло Виноградов, який очолив управління міжнародно-правового співробітництва ГП.

Російські ЗМІ пишуть, що в генпрокуратурі звертають увагу на шкоду, завдану економіці півострова від блокування Україною в травні 2014-го Північно-Кримського каналу — 1,4 трлн руб. А посадові особи пояснюють, чому скарга подана саме зараз. Логіка члена Комітету Ради Федерації з міжнародних справ Сергія Цекова — це, звичайно, логіка "супергероя": "Спочатку Росія була більше зайнята облаштуванням і, фактично, порятунком Криму від усього того, що організовувала Україна ... Був збір необхідної інформації, особливо щодо Криму, з урахуванням усіх цих блокад і економічних втрат. Як то кажуть, кожному овочу своя черга".

Однак, насправді, схоже, є більш вагомий аргумент, що змушує Москву поспішати. 23 серпня у Львові відбудеться саміт "Кримської платформи" — нового майданчика для переговорів щодо деокупації Криму. Постійний представник Президента України в АРК Антон Кориневич вважає, що на саміті повинен бути ухвалений підсумковий документ про деокупацію захопленого Росією півострова.

[ + – ] Обговорення Кримської платформи в Європарламенті Фото: Daily Sabah

Уже відомо, що в роботі платформи на вищому рівні будуть представлені кілька країн. Про свою участь у форумі заявили президент Європейської Ради Шарль Мішель і високий представник ЄС Жозеп Боррель. Тимчасовий повірений у справах США в Україні Джордж Кент повідомив, що Сполучені Штати будуть представлені членом уряду.

Іншими словами, "Кримська платформа", за допомогою якої, як каже перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, Київ розраховує створити коаліцію, "яка все ж переконає РФ дотримуватися міжнародних зобов'язань і сісти за стіл переговорів щодо повернення Криму", для Москви — виклик. Потрібен превентивний удар. Нехай навіть оформлений у вигляді скарги в ЄСПЛ. Це і відбулося. Хоча поки що без належного ефекту. Але в Кремля попереду практично місяць. І швидше за все, ми ще почуємо про те, як "Київ лицемірно вбиває Крим".

Важливо

Слабких б'ють. Чому Україні на світовій арені потрібно перестати плакати та випрошувати гроші

Зіграти на цій ноті з особливою віртуозністю Москва намагалася вже у своєму позові, попросивши ЄСПЛ застосувати так зване "правило 39" — накладення тимчасових забезпечувальних заходів, які б діяли весь той час, поки доля скарги вирішувалася. Страсбург відмовив — "через відсутність серйозного ризику непоправної шкоди основному праву в рамках Європейської Конвенції про права людини". Це, до речі, стосувалося не тільки "негайної" подачі води до Криму, а й питань використання російської мови в школах і ЗМІ.

Цікаво, що текст позову Росія підготувала російською мовою, хоча за регламентом ЄСПЛ робочими мовами є англійська та французька. Цю нісенітницю зауважив уповноважений уряду України у справах ЄСПЛ, заступник міністра юстиції Іван Ліщина. Єдина частина заяви, яку росіяни подали англійською, якраз стосується "правила 39". Особливо важливого.

[ + – ] Зробивши свою чорну справу, яка забрала життя 298 чоловік, ЗРК повернувся назад через кордон Фото: AFP

Ще один привід для поспіху зі зверненням Москви в ЄСПЛ — судовий процес у справі про катастрофу рейсу MH17. Тут у Кремля ще більше приводів для занепокоєння.

По-перше, Нідерланди ще в лютому заявили, що не будуть залучати Україну до відповідальності за незакритий повітряний простір.

А по-друге, у суду в Гаазі з'являється все більше доказів того, що літак "Малазійських авіаліній" був збитий ракетою комплексу "Бук", привезеного з Росії на територію, контрольовану проросійськими бойовиками.

Зробивши свою чорну справу, яка забрала життя 298 чоловік, ЗРК повернувся назад через кордон. Є свідчення свідків, є переговори "виконавців". Крім того, є знімок з американського супутника, який зафіксував момент пуску ракети. У США відмовилися його оприлюднити, мотивуючи це тим, що таким чином будуть розкриті технічні можливості супутників, наявних у Пентагону. У результаті був знайдений компроміс: знімок дозволили подивитися головному прокурору Нідерландів у справах про тероризм, а суду надали меморандум (офіційний документ) з описом наявних даних. Прокурор, який на власні очі бачив знімок, підтвердив, що інформація в меморандумі відповідає даним джерела, з яким він ознайомився.

Важливо

Головний секрет геополітики. Як Україні вижити у світі, де правлять інтереси, а не цінності

Обвинувачених сьогодні четверо. Троє росіян: Ігор Гіркін (Стрєлков), відставний полковник ФСБ; Сергій Дубінський, старший офіцер ГРУ армії РФ у відставці; Олег Пулатов, підполковник запасу ВДВ армії РФ. І один українець — Леонід Харченко, командир розвідпідрозділи "ГРУ ДНР". Ніхто з них на процес не з'явився. І лише Пулатов погодився взаємодіяти із судом через адвокатів.

На першому засіданні суду 9 березня 2020 року Суддя Хендрік Стейнхаюс заявив: "Присутність російських військових на українській території означає, що ми повинні простежити весь ланцюжок аж до російського командування. Цей процес буде йти паралельно і не впливає на судовий розгляд щодо чотирьох підсудних, про яких зараз йде мова на процесі".

[ + – ] Ігор Гіркін (Стрєлков)

Ланцюжок, що веде до російського командування, перестав бути абстрактною річчю, коли Російській службі Бі-бі-сі (а також розслідувачам з Bellingcat) вдалося встановити ім'я ще однієї людини, яка може стати одним з головних фігурантів справи про катастрофу МН17. У матеріалах слідства він проходить під псевдонімом "Володимир Іванович". Ігор Гіркін у перехоплених переговорах згадував, що підкоряється наказам "Володимира Івановича". Джерела, з якими розмовляли журналісти, вважають, що за цим ім'ям може ховатися чинний перший заступник глави прикордонної служби ФСБ Росії генерал-полковник Андрій Бурлака, який отримав це звання, а також став Героєм Росії, після завершення активної фази конфлікту на Донбасі.

[ + – ] Адвокати Пулатова зажадали розглянути питання про відповідальність України за незакритий повітряний простір

Імовірність того, що ця фігура поповнить умовну лаву підсудних, є. А крім того, наступне засідання суду, яке відбудеться 6 вересня, обіцяє бути дуже емоційним. На ньому повинні будуть виступити родичі загиблих. Та й узагалі весь процес може бути завершений до кінця цього року. У всякому разі, на сайті суду у справі МН17 зазначено, що останні слухання в цьому році будуть з 15 по 19 листопада. У будь-якому випадку до осені Москві вкрай бажано підняти медійну хвилю про вину Києва за збитий цивільний борт.

До речі, Пулатов — єдиний з четвірки, який погодився хоч якось контактувати із судом, — будує свій захист за лекалами Кремля. Його адвокати на початку процесу вимагали розглянути питання про відповідальність України за незакритий повітряний простір.

Важливо

Докази з повітря. Як Україна може використовувати матеріали про загибель боїнга MH-17

Москва і справді сподівається на ЄСПЛ?

Ні, звичайно. Ледве подавши скаргу, Росія тут же почала говорити про упередженість суду. Голова Держдуми В'ячеслав Володін, наприклад, заявив: "За останніми рішеннями, які приймалися, ми знаємо, що ЄСПЛ досить політизований. Звичайно, йому буде непросто в цій ситуації, коли все настільки очевидно. Або він визнає перераховані порушення і буде спроможним як інститут, або немає сенсу в його існуванні".

Це явна претензія на подальшу конфронтацію з євроструктурами, а, може, навіть розрив. Хоча не дуже зрозуміло, у якій формі він може бути оформлений. Дискредитація ЄСПЛ? Але що, власне, Москва може додати до тих ляпасів на адресу Суду, які вона останнім часом так старанно йому відважує? Добровільний вихід з Ради Європи? Навряд чи. До того ж якщо щось подібне бачити в ролі перспективи, то варто мати на увазі, що сама вона — дуже віддалена. Саме в силу того, що ЄСПЛ — машина, у якій жорна обертаються повільно.

Це стосується спершу справ окремих осіб проти держав. Наприклад, у лютому 2020-го ЄСПЛ виніс рішення у справі "Дубровіна та інші проти Росії", визнавши, що в цьому випадку було порушення статті 11 Європейської конвенції. Однак, від моменту подачі скарги до моменту винесення вердикту пройшло майже 13 років, до цього часу одна із заявниць встигла померти.

[ + – ] Ледве подавши скаргу, Росія тут же почала говорити про упередженість суду Фото: echr.coe.int

Чи швидше все відбувається у випадку міждержавних процесів? Не на багато. По суті, усе теж йде в темпі рапідних зйомок. Досить сказати, що з 1956 року, як свідчить інформація із сайту ЄСПЛ, Суд прийняв рішення всього за п'ятьма справами.

Ірландія проти Великої Британії — вердикт від 18.01.1978 (переглянутий 20.03.2018); позов прийнятий 16.12.1971, рішення розглянули по суті 1.10.1972. Кіпр проти Туреччини — 10.05.2001 (переглянутий 12.05.2014); позов прийнятий 22.11.1994, рішення — 28.06.1996. Данія проти Туреччини — 5.04.2000; позов прийнятий 7.01.1997, рішення — 8.06.1999. Грузія проти РФ — 3.07.2014 (переглянутий 31.01.2019); позов прийнятий 26.03.2007, рішення — 30.06.2009. Грузія проти РФ — 21.01.2021; позов прийнятий 12.08.2008, рішення — 13.12.2011.

Неважливо, у чому полягали скарги боку, що подавав. Головне тут — терміни. Найкоротший від подачі заяви до рішення ЄСПЛ — 3 роки з "копійками". Найтриваліший — майже 12,5 років.

Проміжна стадія — коли Суд вирішує, чи прийняти взагалі позов до розгляду, — теж буває розмазана по часу. Приклад України, долю скарги якої проти Росії вирішували майже 7 років, — показовий. Зрозуміло, ЄСПЛ може проявити велику оперативність і вирішити, чи буде він розглядати справу №36958/21 Росія проти України, яка надійшла до Суду 22.07.2021, за рік, два або три. Але навряд чи можна говорити про два-три місяці, виділені для цього. І навіть якщо б усе було так, все одно на винесення самого вердикту підуть роки.

[ + – ] Україні вдалося довести, що вже з кінця лютого 2014 року "російські війська в Криму не були пасивними спостерігачами" Фото: GettyImages.com

Бліцкриг для Москви тут не в рішенні як такому. А в тому, що навколо всіх цих позовів можна створити медіа- та політичний шум.

Як висловився президент російської секції Міжнародної поліцейської асоціації генерал-лейтенант Юрій Жданов: "Ми навчилися ефективно використовувати майданчик ЄСПЛ. Це зміна тенденції, коли раніше ЄСПЛ розглядали як інструмент боротьби з нами. Але європейські правозахисні структури можна використовувати і самим".

Чим більше шуму — тим краще. До того ж є якась "дзеркальність": на нас подали — ми подамо.

Бліцкриг для Москви тут не в рішенні як такому. А в тому, що навколо всіх цих позовів можна створити медіа- та політичний шум.

Якщо хтось думає, що Путін тут виступає першопрохідцем, то він помиляється. Так уже робив Ільхам Алієв у минулому році. Варто було Вірменії звернутися до Євросуду із скаргою на Азербайджан 27.09.2020, як рівно через місяць прилетіла відповідь. І тепер у ЄСПЛ майже по сусідству (розділені позовом Вірменії до Туреччини, поданому 4.10.2020) лежать дві заяви — від Єревана і від Баку.

Втім, ми з Москвою тут теж сусіди. Останній позов — російський, проти нас. Передостанній, що надійшов у ЄСПЛ 19.02.2021 — наш, проти них. Зі звинуваченнями в "цілеспрямованих операціях щодо вбивства опонентів" і критикою російської влади за відсутність розслідувань убивств і постійну практику їх приховування. Уже дев'ятий за рахунком, поданий нами проти Росії. Але, можливо, не останній.