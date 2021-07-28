Шизофрения, Путин, июль, ЕСПЧ. Зачем Россия подала жалобу на Украину, и к чему это приведет

Кажется, будто в срочном порядке в мешок с претензиями покидали все, что было под рукой, перемешали до однородной массы и отправили в ЕСПЧ. Но это впечатление – обманчивое. Зачем Россия подала иск против Украины и почему именно сейчас?

Межгосударственная жалоба, поданная РФ против Украины в Европейский Суд по правам человека (впервые, как не устают подчеркивать в Москве), своей широкой палитрой напоминает специализацию спортсмена, который вздумал заниматься всем – от буры до бокса. Кажется, будто в срочном порядке в мешок с претензиями покидали все, что было под рукой, перемешали до однородной массы и отправили в ЕСПЧ.

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Но это впечатление – обманчивое. Акция готовилась загодя. Она вписана в общий контекст войны Путина против Украины. Как выразился российский правозащитник Кирилл Коротеев: "Генпрокуратура [готовившая этот пакет] собрала в жалобе все пункты российской пропаганды по Украине". Так что набор обвинений не случаен. Как и срок подачи.

Иск в ЕСПЧ и цинизм по-кремлевски

После обращения России в ЕСПЧ, где один из пунктов обвиняет Киев в крушении самолета авиакомпании "Малазийские авиалинии", выполнявшего рейс MH17 17 июля 2014 г., "вследствие незакрытия властями Украины воздушного пространства над зоной боевых действий", оппозиционный российский Telegram-канал "Трусы Навального" написал: "Маньяк подал жалобу на городскую администрацию, обвинив ее в том, что она не закрыла парк, где он убивал людей".

Аналогия красноречива. Но она не исчерпывающа. Цинизм Кремля не только в этом.

В декабре 2015 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий Конституционному суду полностью или частично игнорировать резолюции Европейского суда по правам человека, если решение последнего предположительно приводит к расхождению с конституцией страны. А в 2020 году Россия внесла поправки и в сам основной закон, отдав конституции РФ приоритет перед международным правом.

[ + – ] Telegram-канал "Трусы Навального" написал: "Маньяк подал жалобу на городскую администрацию, обвинив ее в том, что она не закрыла парк, где он убивал людей" Фото: GettyImages.com

Не то чтобы кроме Москвы никто больше не пытался ограничить обязательный характер вердиктов ЕСПЧ на основе подобных принципов. В 2004 году Федеральный конституционный суд Германии постановил, что решения, вынесенные ЕСПЧ, не всегда являются обязательными для немецких судов. КС Италии также вводил некоторые ограничения. В 2017-м Верховный суд Великобритании сформулировал условия, при которых допустимо не исполнять решение ЕСПЧ.

Однако именно Россия среди всех 47 государств, входящих в Совет Европы – организацию, которая разработала и приняла Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, — считается страной, "открыто враждебно настроенной" к ЕСПЧ. Так ее назвала еще в 2016 году вице-президент Международной ассоциации законодательства Патрисия Попелье в книге "Критика Европейского суда по правам человека. Изменение системы конвенций: контрдинамика на национальном уровне и уровне ЕС". И с тех пор Москва своими действиями неоднократно доказывала правоту этого тезиса.

В заголовки в основном выносятся два пункта, по которым Москва обвиняет Киев. О блокировании Украиной подачи воды в Крым. И о крушении рейса MH17

В феврале текущего года требование Европейского суда освободить Алексея Навального в минюсте РФ назвали "заведомо невыполнимым" и обвинили Страсбург в "грубом вмешательстве в деятельность судебной власти суверенного государства". Тогда же мнения международных аналитиков о последствиях систематического нарушения прав человека в России разошлись. Профессор Ливерпульского университета в Англии Константин Дегтярев, например, высказал предположение, что "финальной санкцией может стать выдворение России из Совета Европы". Тогда как один из дипломатических источников Deutsche Welle заявил, что реальные шансы на исключение России из СЕ "равны нулю, хотя формальные основания для этого существуют". И объяснил, почему: "Обычно страна, не исполняющая определенные решения суда, прикрывается тем, что другие решения она все-таки исполняет, а в случае исключения все ее граждане потеряют возможность обращаться в ЕСПЧ".

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В последний месяц Москва вылила целый ушат пренебрежения на решения Евросуда. "Скрепы" не позволили признать однополые союзы, как того требовали в Страсбурге. Это даже до некоторой степени понятно. Но самым циничным, пожалуй, было другое решение — экстрадировать в Беларусь кикбоксера Алексея Кудина, участвовавшего в августовских протестных акциях в Минске. ЕСПЧ постановил, что Кудин должен находиться в РФ, "пока окончательное решение не будет принято европейским судом". При этом адвокаты спортсмена утверждали, что в Беларуси его ожидают пытки. Однако как раз в день, когда Россия подала жалобу на Украину, бойца ММА выдали Лукашенко.

В начале 1970-х философ Жиль Делез и психоаналитик Феликс Гваттари в "Анти-Эдипе" показали, что шизофрения представляет собой крайнее умственное состояние, присущее капиталистической системе как таковой, и что капитализм сознательно последовательно навязывает невротические состояния как средство поддержания нормальности. Наверное, понятие шизофрении могло бы иметь немного иную привязку, если бы в то время уже существовала путинская Россия, имитирующая взаимодействие с ЕСПЧ.

В июле 2021 года Россия, впервые в своей истории, подала в ЕСПЧ межгосударственную жалобу против Украины.

Что в обертке, и почему сейчас?

Содержание жалобы и сроки, когда она была сделана, — вещи связанные. Пропагандистские клише, ничего общего не имеющие с реальностью (включая "неконституционную смену власти на Украине и продвижение в украинские государственные органы националистических сил", с которых, по мнению заявителей, и начались все беды), столько раз уже были проговорены кремлевским вождем, что навевают скуку. В том числе на западные медиа. Никакого особого резонанса вся эта затея пока что не спровоцировала. Скупые информационные сообщения, не более. При этом в заголовки в основном выносятся два пункта, по которым Москва обвиняет Киев. О блокировании Украиной подачи воды в Крым. И о крушении рейса MH17. Они и являются "коренниками" в этой упряжке. Именно они и обусловили временную конкретику.

По мнению главреда российского научно-аналитического "Бюллетеня ЕСПЧ" Юрия Берестнева, "на подготовку такой масштабной жалобы нужно несколько месяцев — думаю, ее начали готовить еще в прошлом году". В то же время он говорит о том, что это ответ на решение ЕСПЧ по Крыму, принятое в начале года. Тогда Украине удалось доказать, что уже с конца февраля 2014 года "российские войска в Крыму не были пассивными наблюдателями". До пресловутого мартовского "референдума", с которого, по утверждению России, она "переняла юрисдикцию" над полуостровом. И в Страсбурге в январе сообщили о готовности частично рассмотреть по существу межгосударственный иск, поданный Киевом еще 13 марта 2014 года.

Нарушения прав человека в Крыму – исчезновение людей, их противоправное задержание, преследование религиозных лидеров, запрет собраний, закрытие СМИ и прочее – будут исследоваться Судом за период с 27 февраля 2014 по 26 августа 2015 годов. Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба назвал в январе это победой и "важным шагом на пути к привлечению России к юридической ответственности за агрессию против Украины".

[ + – ] Нарушения прав человека в Крыму будут исследоваться Судом за период с 27 февраля 2014 по 26 августа 2015 годов Фото: telekritika.ua

ЕСПЧ – далеко не "спринтерская" организация. Рассмотрение дела может занять много времени. Зная об этом, Кремль – при всем своем раздражении — мог бы не особо и торопиться с ответным выстрелом. Но он все-таки интенсифицировал процесс. Жалобу, по-видимому, начало разрабатывать министерство юстиции РФ. Карты на стол были брошены в июле. Когда полномочия представлять страну в Евросуде перешли от минюста к генпрокуратуре, а уполномоченным был назначен бывший сотрудник администрации президента Михаил Виноградов, возглавивший управление международно-правового сотрудничества ГП.

Российские СМИ пишут, что в генпрокуратуре обращают внимание на ущерб, нанесенный экономике полуострова от блокирования Украиной в мае 2014-го Северо-Крымского канала – 1,4 трлн руб. А должностные лица объясняют, почему жалоба подана именно сейчас. Логика члена Комитета Совета Федерации по международным делам Сергея Цекова – это, конечно, логика "супергероя": "Сначала Россия была больше занята обустройством и, фактически, спасением Крыма от всего того, что организовывала Украина… Был сбор необходимой информации, особенно по Крыму, с учетом всех этих блокад и экономических потерь. Как говорится, каждому овощу свой черед".

Однако на самом деле, похоже, есть более весомый аргумент, заставляющий Москву спешить. 23 августа в Киеве состоится саммит "Крымской платформы" — новой площадки для переговоров по деоккупации Крыма. Постоянный представитель Президента Украины в АРК Антон Кориневич считает, что на саммите должен быть принят итоговый документ о деоккупации захваченного Россией полуострова.

[ + – ] Обсуждение Крымской платформы в Европарламенте Фото: Daily Sabah

Уже известно, что в работе платформы на высшем уровне будут представлены несколько стран. О своем участии в форуме заявили президент Европейского Совета Шарль Мишель и высокий представитель ЕС Жозеп Боррель. Временный поверенный в делах США в Украине Джордж Кент сообщил, что Соединенный Штаты будут представлены членом правительства.

Иными словами, "Крымская платформа", с помощью которой, как говорит первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, Киев рассчитывает создать коалицию, "которая все же убедит РФ придерживаться международных обязательств и сесть за стол переговоров по возвращению Крыма", для Москвы – вызов. Нужен превентивный удар. Пусть даже оформленный в виде жалобы в ЕСПЧ. Это и произошло. Хотя пока что без должного эффекта. Но у Кремля впереди практически месяц. И скорее всего, мы еще услышим про то, как "Киев лицемерно убивает Крым".

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Сыграть на этой ноте с особой виртуозностью Москва пыталась уже в своем иске, попросив ЕСПЧ применить так называемое "правило 39" — наложение временных обеспечительных мер, которые бы действовали все то время, пока судьба жалоба решалась. Страсбург отказал — "из-за отсутствия серьезного риска непоправимого ущерба основному праву в рамках Европейской Конвенции о правах человека". Это, кстати, касалось не только "немедленной" подачи воды в Крым, но и вопросов использования русского языка в школах и СМИ.

Забавно, что текст иска Россия подготовила на русском языке, хотя по регламенту ЕСПЧ рабочими языками являются английский и французский. Эту несуразицу заметил уполномоченный правительства Украины по делам ЕСПЧ, заместитель министра юстиции Иван Лищина. Единственная часть заявления, которую россияне подали на английском, как раз касается "правила 39". Особо важного.

[ + – ] Сделав свое черное дело, унесшее жизни 298 человек, ЗРК вернулся обратно через границу Фото: AFP

Еще один повод для спешки с обращением Москвы в ЕСПЧ – судебный процесс по делу о крушении рейса MH17. Тут у Кремля еще больше поводов для беспокойства.

Во-первых, Нидерланды еще в феврале заявили, что не будут привлекать Украину к ответственности за незакрытое воздушное пространство.

А во-вторых, у суда в Гааге появляется все больше доказательств того, что самолет "Малазийских авиалиний" был сбит ракетой комплекса "Бук", привезенного из России на территорию, контролируемую пророссийскими боевиками.

Сделав свое черное дело, унесшее жизни 298 человек, ЗРК вернулся обратно через границу. Есть показания свидетелей, есть переговоры "исполнителей". Кроме того, есть снимок с американского спутника, зафиксировавший момент пуска ракеты. В США отказались его обнародовать, мотивируя это тем, что таким образом будут раскрыты технические возможности спутников, имеющихся у Пентагона. В итоге был найден компромисс: снимок разрешили посмотреть главному прокурору Нидерландов по делам о терроризме, а суду предоставили меморандум (официальный документ) с описанием имеющихся данных. Прокурор, воочию видевший снимок, подтвердил, что информация в меморандуме соответствует данным источника, с которым он ознакомился.

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Обвиняемых сегодня четверо. Трое россиян: Игорь Гиркин (Стрелков), отставной полковник ФСБ; Сергей Дубинский, старший офицер ГРУ армии РФ в отставке; Олег Пулатов, подполковник запаса ВДВ армии РФ. И один украинец — Леонид Харченко, командир разведподразделения "ГРУ ДНР". Никто из них на процесс не явился. И лишь Пулатов согласился взаимодействовать с судом через адвокатов.

На первом заседании суда 9 марта 2020 года судья Хендрик Стейнхаюс заявил: "Присутствие российских военных на украинской территории означает, что мы должны проследить всю цепочку вплоть до российского командования. Этот процесс будет идти параллельно и не влияет на судебное разбирательство в отношении четырех подсудимых, о которых сейчас идет речь на процессе".

[ + – ] Игорь Гиркин (Стрелков)

Цепочка, ведущая к российскому командованию, перестала быть абстрактной вещью, когда Русской службе Би-би-си (а также расследователям из Bellingcat) удалось установить имя еще одного человека, который может стать одним из главных фигурантов дела о крушении МН17. В материалах следствия он проходит под псевдонимом "Владимир Иванович". Игорь Гиркин в перехваченных переговорах упоминал, что подчиняется приказам "Владимира Ивановича". Источники, с которыми разговаривали журналисты, считают, что за этим именем может скрываться действующий первый заместитель главы пограничной службы ФСБ России генерал-полковник Андрей Бурлака, который получил это звание, а также стал Героем России, после завершения активной фазы конфликта на Донбассе.

[ + – ] Адвокаты Пулатова потребовали рассмотреть вопрос об ответственности Украины за незакрытое воздушное пространство

Вероятность того, что эта фигура пополнит условную скамью подсудимых, есть. А кроме того, следующее заседание суда, которое состоится 6 сентября, обещает быть очень эмоциональным. На нем должны будут выступить родственники погибших. Да и вообще весь процесс может быть завершен до конца этого года. Во всяком случае, на сайте суда по делу МН17 указано, что последние слушания в этом году будут с 15 по 19 ноября. В любом случае к осени Москве крайне желательно поднять медийную волну о вине Киева за сбитый гражданский борт.

Кстати, Пулатов – единственный из четверки, согласившийся хоть как-то контактировать с судом, — строит свою защиту по лекалам Кремля. Его адвокаты в самом начале процесса требовали рассмотреть вопрос об ответственности Украины за незакрытое воздушное пространство.

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Москва и впрямь надеется на ЕСПЧ?

Нет, конечно. Едва подав жалобу, Россия тут же начала говорить о предвзятости Суда. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, например, заявил: "По последним решениям, которые принимались, мы знаем, что ЕСПЧ достаточно политизирован. Конечно, ему будет непросто в этой ситуации, когда все настолько очевидно. Либо он признает перечисленные нарушения и окажется состоятелен как институт, либо нет смысла в его существовании".

Это явная претензия на дальнейшую конфронтацию с евроструктурами, а может даже разрыв. Хотя не очень понятно, в какой форме он может быть оформлен. Дискредитация ЕСПЧ? Но что, собственно, Москва может добавить к тем оплеухам в адрес Суда, которые она последнее время так старательно ему отвешивает? Добровольный выход из Совета Европы? Вряд ли. К тому же если нечто подобное видеть в качестве перспективы, то следует иметь в виду, что сама она – весьма отдаленная. Именно в силу того, что ЕСПЧ – машина, в которой жернова вращаются медленно.

Это касается, в первую очередь, дел отдельных лиц против государств. К примеру, в феврале 2020-го ЕСПЧ вынес решение по делу "Дубровина и другие против России", признав, что в данном случае было нарушение статьи 11 Европейской конвенции. Однако от момента подачи жалобы до момента вынесения вердикта прошло почти 13 лет, к этому времени одна из заявительниц успела скончаться.

[ + – ] Едва подав жалобу, Россия тут же начала говорить о предвзятости Суда Фото: echr.coe.int

Быстрее ли все происходит в случае межгосударственных процессов? Ненамного. В сущности, все тоже идет в темпе рапидной съемки. Достаточно сказать, что с 1956 года, как свидетельствует информация с сайта ЕСПЧ, Суд принял решения всего по пяти делам.

Ирландия против Великобритании – вердикт от 18.01.1978 (пересмотрен 20.03.2018); иск принят 16.12.1971, решение рассмотреть по сути 1.10.1972. Кипр против Турции – 10.05.2001 (пересмотрен 12.05.2014); иск принят 22.11.1994, решение — 28.06.1996. Дания против Турции – 5.04.2000; иск принят 7.01.1997, решение — 8.06.1999. Грузия против РФ – 3.07.2014 (пересмотрен 31.01.2019); иск принят 26.03.2007, решение — 30.06.2009. Грузия против РФ – 21.01.2021; иск принят 12.08.2008, решение — 13.12.2011.

Не суть, в чем состояли жалобы подающей стороны. Главное здесь – сроки. Самый краткий от подачи заявления до решения ЕСПЧ – 3 года с "копейками". Самый продолжительный – почти 12,5 лет.

Промежуточная стадия – когда Суд решает, принять ли вообще иск к рассмотрению, — тоже бывает размазана по времени. Пример Украины, судьбу жалобы которой против России решали без малого 7 лет, — показательный. Разумеется, ЕСПЧ может проявить большую оперативность и решить, будет ли он рассматривать дело №36958/21 Россия против Украины, поступившее в Суд 22.07.2021, за год, два или три. Но вряд ли речь может идти о паре-тройке месяцев, выделенных для этого. И даже если бы все обстояло так, все равно на вынесение самого вердикта уйдут годы.

[ + – ] Украине удалось доказать, что уже с конца февраля 2014 года "российские войска в Крыму не были пассивными наблюдателями" Фото: GettyImages.com

Блицкриг для Москвы здесь не в решении как таковом. А в том, что вокруг всех этих тяжб можно создать медиа- и политический шум.

Как выразился президент российской секции Международной полицейской ассоциации генерал-лейтенант Юрий Жданов: "Мы научились эффективно использовать площадку ЕСПЧ. Это смена тенденции, когда раньше ЕСПЧ рассматривали как инструмент борьбы с нами. Но европейские правозащитные структуры можно использовать и самим".

Чем больше шума – тем лучше. К тому же есть некая "зеркальность": на нас подали – мы подадим.

Блицкриг для Москвы здесь не в решении как таковом. А в том, что вокруг всех этих тяжб можно создать медиа- и политический шум.

Если кто-то думает, что Путин здесь выступает первопроходцем, то он ошибается. Так уже делал Ильхам Алиев, в прошлом году. Стоило Армении обратиться в Евросуд с жалобой на Азербайджан 27.09.2020, как ровно через месяц прилетела "ответка". И теперь в ЕСПЧ почти по соседству (разделенные иском Армении к Турции, поданном 4.10.2020) лежат два заявления – от Еревана и от Баку.

Впрочем, мы с Москвой здесь тоже соседи. Последний иск – российский, против нас. Предпоследний, поступивший в ЕСПЧ 19.02.2021 – наш, против них. С обвинениями в "целенаправленных операциях по убийству оппонентов" и критикой российских властей за отсутствие расследований убийств и постоянную практику их сокрытия. Уже девятый по счету, поданный нами против России. Но, возможно, не последний.