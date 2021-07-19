Доказательства из воздуха. Как Украина может использовать материалы о гибели боинга MH-17

Как и для чего Украина может воспользоваться фактами причастности граждан России к убийству 298 пассажиров рейса МН17, установленными во время судебных слушаний в Нидерландах.

Семь лет назад, 17 июля 2014 года, в небе над городом Снежное Донецкой области был сбит пассажирский самолет рейса МН17 "Малайзийских авиалиний". Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Большинство — граждане Нидерландов. Это дело рассматривает Окружной суд Гааги. Приговор, возможно, услышим уже в этом году.

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Случайный свидетель падения боинга над Донбассом

"Самолет падал, крутились клубы дыма, а после прозвучал сильный взрыв, — рассказывает Фокусу местная жительница Ольга Политова, которая в тот момент находилась в своем доме в Грабово. — Люди побежали на поле. Через 20 минут с Тореза и Никишинского блокпоста приехали "ополченцы"— посмотреть, что случилось. Начали стрелять в воздух, к вечеру перекрыли въезд-выезд в село. Самолет, когда падал, разломился. По одну сторону дороги лежали крылья, по другую — багажный отсек, а двигатели — при въезде в село, напротив первой улицы. Боевики организовали дежурство на месте крушения. На следующий день стали ходить шахтеры — вешали ленточки, где находили фрагменты тел и то, что упало".

Женщина говорит, что с самого начала не сомневались: лайнер сбили боевики и россияне: "До того уже столько разговоров и событий было! За день до катастрофы, 16 июля 2014 года, я видела, как пропал украинский Су. Сначала он летел в район Саур-Могилы — за ним оставался характерный след, а после пропал. Вскоре узнала, что самолет сбили. Ровно через сутки упал МН17".

Судебные детали и рейс МН17

Расследование авиакатастрофы начиналось стандартно — с выяснения обстоятельств крушения лайнера. Технических неполадок у "Боинга"не было, экипаж ошибок не допустил. Наиболее вероятная причина падения — применение ракеты ЗРК "Бук". Об этом заявили голландские следователи и предложили создать Совместную следственную группу (Joint Investigation Team, JIT), в нее вошли представители правоохранительных органов Нидерландов, Бельгии, Австралии, Малайзии и Украины. Это она искала и опрашивала свидетелей, заказывала экспертизы, анализировала данные радаров, спутниковые снимки и перехваты телефонных разговоров.

В итоге летом 2019 года четверым фигурантам предъявили обвинение в убийстве 298 человек (трое — граждане РФ, один — Украины). Это Игорь Гиркин ("Стрелков") — так называемый "министр обороны"группировки "ДНР", Сергей Дубинский ("Хмурый") — отставной полковник ГРУ РФ и "начальник""разведуправления""ДНР", Олег Пулатов ("Гюрза") — подполковник запаса воздушно-десантных войск России, так называемый заместитель Дубинского, и Леонид Харченко ("Крот") — член группировки "ДНР". Никого из них следователи не называют исполнителем преступления — кто нажал на кнопку "Бука", до сих пор не известно. Гиркин, Дубинский, Пулатов и Харченко, по мнению обвинения, причастны к транспортировке российского "Бука"на территорию Украины.

Адвокат Виталий Тытыч считает, что судебное разбира­тельство в Нидерландах выгодно РФ и вкладывается в российский нарратив "Россия защищала мирных граждан"

В списке причастных могли оказаться фамилии еще минимум двух человек — Владимира Цемаха, так называемого командира роты противовоздушной обороны "ДНР"в Снежном (его передали РФ в результате обмена пленными в 2019 году) и Игоря Безлера, "коменданта"Горловки. Но в суде стало известно, что достаточных доказательств их причастности к крушению самолета следователи не нашли.

Тем не менее скамья подсудимых в специальном судебном комплексе на территории аэропорта Схипхол в Амстердаме и без Цемаха и Безлера пуста — ни один из подсудимых на процесс не явился. Но ранее Пулатов, Дубинский и Гиркин в публичных заявлениях свою причастность к крушению "Боинга"отрицали.

[ + – ] ПРИЧИНА ПАДЕНИЯ. В результате исследования обломков самолета обнаружены фрагменты ракеты, выпущенной из комплекса "Бук"

Несмотря на то что процесс заочный, важно, чтобы слушания проводились. Суд неоднократно подчеркивал, что этот процесс — в интересах общества и потерпевших. Он должен быть публичным и понятным, а вина каждого из подсудимых максимально доказана. Поэтому суд не перегружен деталями экспертиз и допросами свидетелей — служители Фемиды заранее проанализировали доказательства и публично объясняют свою позицию. Например, в июне — июле 2021-го судьи принялись отвечать на три вопроса: сбит ли рейс MH17 ракетой "БУК", была ли выпущена ракета с сельскохозяйственного поля неподалеку от Первомайского, участвовали ли в этом обвиняемые.

Откровения с Донбасса

Параллельно судьи демонстрируют новые доказательства. В них многое касается важного для Украины вопроса: кто контролировал территорию вблизи места катастрофы. Из материалов следствия становится очевидно, что до середины июля в районе Саур-Могилы и Снежного, в населенных пунктах Дмитровка, Тараны, Мариновка, Степановка шли затяжные тяжелые бои, а в окрестностях располагались "сепаратисты".

"Боевиков Окружной суд Гааги называет именно сепаратистами. Судьи указали, что не готовы давать политическую оценку событиям, но люди заявляли об отделении территорий, пытались пробить коридор к границе с РФ. Боевики хотя и удерживали там позиции, но несли потери. В первую очередь из-за обстрелов с воздуха — работала украинская авиация. Но ее тоже сбивали. Об этом можно услышать из перехватов телефонных разговоров", — говорит Татьяна Козак, журналистка издания о судебных процессах "Граты". Она одна из немногих украинских журналистов, которая следит за ходом расследования и слушаниями в Нидерландах с самого начала. Обращает внимание, что вечером 16 июля Пулатов докладывал Дубинскому, что "их воздушная оборона сбила Су с помощью ПЗРК в 19:20". Возможно, это тот самый штурмовик, падение которого наблюдала Ольга Политова.

[ + – ] НЕГУМАНИТАРНАя ПОМОЩЬ. "Бук" — наша единственная надежда" — боевики просили оружие у России

Но боевикам не хватало оружия, чтобы достать украинские самолеты на высоте более чем 4 тыс. м. У них было лишь несколько зенитных установок ЗУ-23 (их высота поражения — 2,5 тыс. м), зенитно-ракетных комплексов "Стрела-10"(3,4 тыс. м) и переносных зенитных ракетных комплексов (3,5 тыс. м).

Судя по записям, "ополченцы"не скрывали, что летом 2014 года просили оружие у России. Например, 11 июля советник президента РФ Владислав Сурков говорит так называемому "премьер-министру""ДНР"Александру Бородаю, мол, поговорил "с самым высоким человеком, ответственным за военные вещи"— "они поняли ситуацию и сделали приготовления".

14 июля Игорь Гиркин обещал Леониду Харченко: "Вот-вот должна прийти противовоздушная оборона". А спустя два дня Дубинский спрашивал у Харченко: "Если они сегодня ночью притянут "Бук-М", он сразу придет туда к тебе. "Бук"— наша единственная надежда. Мы ничего больше не можем сделать, да?"В результате "Бук", принадлежавший курской 53-й бригаде ПВО российских вооруженных сил, доставили в Украину. По данным следственной группы, передача состоялась на границе с РФ ночью. В Снежное, которое станет пусковой позицией, "Бук"доставили из Суходольска через Донецк.

В пользу России

"Суд не исследует умысел — почему "Бук"оказался в этом поле, а не в какой-то другой точке, почему боевикам необходимо было это оружие именно в этот день, — замечает Виталий Тытыч, адвокат. — Если бы рядом был какой-то штаб или другой объект боевиков — другое дело, а тут — поле".

Во время судебного заседания в Нидерландах появляются новые факты, доказыва­ющие, что Россия с 2014 года контролирует оккупированные территории

Татьяна Козак местонахождение "Бука"объясняет тем, что территорию возле Первомайского контролировала группировка, которой руководил Харченко. Кроме того, для применения этого вида оружия необходимы соответствующие технические условия — открытая площадка на возвышенности.

"С ним рядом невозможно находиться, он выжигает территорию большого радиуса, это зафиксировано на спутниковых снимках", — поясняет она. Зато Тытыч считает, что "Бук", возможно, предназначался не только для армейских Су, о которых говорят боевики на пленках, но также для гражданских самолетов.

"Если вдаваться в конспирологию, то это мог быть российский самолет с гражданами РФ на борту, чтобы создать казус белли [формальный повод для объявления войны]", — продолжает юрист. Эту версию ранее подтверждал Виктор Ягун, замглавы СБУ в 2014–2015 годах. Он уверял: у россиян была четкая дата — 18 июля 2014 года, — когда они должны были перейти границу. Основанием для этого мог стать сбитый гражданский самолет РФ, летевший по маршруту Москва — Ларнака.

"Это судебное разбирательство выгодно РФ, — убежден Тытыч. — Пока все происходящее там вкладывается в российский нарратив: "Украина убивала мирных граждан, гражданское население страдало", были налеты авиации, в связи с этим Россия, выполняя "гуманитарную миссию", не могла не помочь. А малайзийский "Боинг"сбили случайно, что доказывают перехваты разговоров боевиков, которые сначала сами не понимали, какой самолет упал. Да и то, что РФ до сих пор не убрала свидетелей, в частности Гиркина, создает впечатление об ошибке. Думаю, эта история закончится тем, что в суде назовут конкретных виновных, Россия заплатит компенсации, и на том все".

[ + – ] ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ОБВИНЕНИЯ. В деле более сотни свидетелей и несколько тысяч телефонных разговоров

Однако сторона обвинения о роли РФ в этом производстве не заявляла. Во-первых, Россия никогда не признавала ответственность, во-вторых, обвиняемые о ней тоже никогда не говорили.

"В случае, если бы Россия признала или ее роль была доказана, процесс мог бы быть другим. Тогда действовали бы правила для комбатантов, они могли бы воспользоваться иммунитетом. Тут же обвиняемые не кадровые военные, а гражданские, главари сепаратистов", — объясняет Козак.

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Но это не означает, что о роли РФ в Нидерландах не говорят вовсе.

"То, что боевики то и дело запрашивали военную помощь у РФ, что "Бук"привезен из России, сопровождался ее экипажем, который и совершил выстрел, говорит о неком контроле РФ, хотя и не доказывает ее непосредственного влияния", — дополняет Татьяна Козак. По ее мнению, боевики действовали безалаберно: "Интересно было слышать, как они пытались скрыть, что сбили пассажирский самолет. Сами себя убедили в том, что это сделал штурмовик, хотя уже сбили его. Несколько часов рассказывали друг другу эту историю. Потом признали, что это их "Бук", стали его скрывать".

Что же касается родственников погибших, то все семь лет они заявляют о причастности России к катастрофе. Накануне старта процесса потерпевшие устроили акцию протеста у посольства РФ в Амстердаме с требованием к России признать вину. Недавно от их имени Нидерланды подали межгосударственный иск в Европейский суд по правам человека.

Выводы для Украины

Важно то, как результатами масштабного расследования воспользуется украинская сторона. В частности, рассекреченными в суде телефонными разговорами. Именно они — ключевые доказательства в процессе. Только по Пулатову таких более 900.

"После того как в 2019 году нидерландская прокуратура предъявила обвинение в убийстве 298 граждан Гиркину, Пулатову, Дубинскому и Харченко, Генеральная прокуратура Украины сделала то же самое, — говорит Ольга Решетилова, координатор "Медийной инициативы за права человека". Эта организация мониторит судебные процессы, связанные с войной, на национальном уровне. — Но производство по МН17, подозреваем, исключительно формальное: де-юре оно существует, его выделили из общего дела об агрессии РФ, но де-факто без JIT украинская сторона мало что может делать. Если установят новые обстоятельства, например, кто отдавал приказы, тогда будут новости".

Согласно межгосударственному соглашению с JIT, самостоятельно Украина не уполномочена разглашать детали.

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Зато прозвучавшими в нидерландском суде подробностями Украина может уже пользоваться. Такое мнение высказывают все эксперты, с которыми пообщался Фокус. Массив информации, полученный Окружным судом Гааги, куда больше, чем есть у правоохранителей Украины, их аутентичность не вызывает сомнения. Благодаря этому можно лучше понять природу конфликта: проследить каналы поставок оружия, центры принятия решений, какие войны были между полевыми командирами. Полученные данные также указывают на то, что именно РФ контролировала оккупированные территории Донбасса.