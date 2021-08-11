Чуть не потеряла мужа: СМИ узнали историю жительницы Греции из вирусного снимка на фоне пожаров

Журналистам удалось разузнать, что женщиной на фотографии является 81-летняя Панайота Нумиди. Она проживает на острове Эвия.

Снимок пожилой жительницы острова Эвия, который сейчас охватили лесные пожары в Греции, обошел все мировые СМИ. А ее уже называют новым лицом глобального потепления. Греческие журналисты выяснили, кто она и как ее зовут, пишет Star.

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Пожалуй, самый известный снимок из пожаров в Греции сделал фотограф Константинос Цакалидис. В серии несколько фотографий, однако, именно эту многие издания выбрали для первых полос. И Фокус в их числе.

[ + – ] Передовицы мировых СМИ с фото Панайоты Нумиди

Женщина на снимке – 81-летняя Панайота Нумиди, которая прожила на острове Эвия 34 года. В момент, когда была сделана фотография, она была уверена, что ее муж погиб.

[ + – ] Панайота Нумиди возле своего дома на острове Эвия

Он бросился к их пылающему дому, чтобы попытаться загасить огонь. Он выжил, хоть и надышался дымом. Сейчас Панайота с мужем находятся в больнице и хотят вернуться домой.

"В этот момент муж побежал помогать пожарным. Я не видела его и звала на помощь. Полиция, местные жители, все собрались и помогали гасить огонь", — рассказала женщина.

"Я потеряла сознание и ударилась головой. Полицейские помогли мне, посадили в машину и отвезли в больницу", — сообщила жительница Эвии.

Панайота очень скромно отреагировала на то, что ее фотография теперь стала вирусной.

"Меня это не интересует. Мне интересно однажды проснуться и увидеть, что все стало по-прежнему. Я не хотела этой известности, ведь вся Эвия сгорела", — резюмировала женщина.

Напомним, за последнее время пожары в Греции "разрослись" на более чем полтысячи очагов. Остров Эвия пострадал едва ли не больше остальных. Здесь с огнем большей частью боролись только волонтеры.

Пожары в Греции уничтожили гектары леса, в том числе и древнюю оливу. Ей было более двух тысяч лет, а про нее писал еще древнегреческий писатель Страбон. Также пострадали десятки домов и прочих строений. Жителей острова эвакуировали на паромах.

Как отмечают синоптики, сейчас пожары в Греции являются сильнейшими за последние 30 лет. Температура поднимается выше сорока градусов и дождей пока не прогнозируют.