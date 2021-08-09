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Пожары в Греции: жители Эвии спасаются бегством к морю (фото, видео)

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Греция, Эвия, пожары,
Фото: Reuters | Местная жительница

Большинство местных жителей эвакуируют на паромах, а Евросоюз уже направил к месту стихийного бедствия сотни пожарных.

Лесные пожары в Греции охватили остров Эвия, вынудив местных жителей спасаться бегством по морю. Всего эвакуировали 653 человека, сообщает в понедельник, 9 августа ВВС.

По заявлению местных властей, территории требуется дополнительная помощь для борьбы с возгораниями.

Лесные пожары в Греции

Журналисты отмечают, что в последние дни пожары в Греции обзавелись несколькими сильными очагами. Один из них в северном пригороде Афин утих. Однако на Эвии (большой остров к северо-востоку от Афин) два фронта огня уничтожили тысячи гектаров земли, а также несколько домов и предприятий.

Возгорания в Греции тушат

На снимках видно, что эвакуируется большое число людей, которых увозят от места стихийного бедствия на паромах.

Эвакуация местных жителей

Людям, которые до сих пор остались там — трудно дышать из-за того, что в воздухе много дыма и пепла.

Стихийное бедствие в Греции

В Евросоюзе заявили, что страны-члены уже направили туда девять самолетов, около тысячи людей и 200 автомобилей.

Греция, Эвия, пожары,
Пожары на острове Эвия
Греция, Эвия, лесные пожары,
Остров Эвия в огне
Греция, Эвия, вертолет,
Вертолет тушит возгорание
Греция, Эвия, местные жители,
Жители острова
Греция, Эвия, пожары,
Греция, Эвия, лесные пожары,
Греция, Эвия, вертолет,
Греция, Эвия, местные жители,

Напомним, тысячи человек на паромах эвакуировали из города Лимни на острове Эвия из-за разрушительных лесных возгораний.

Также мы рассказывали, что спасатели ГСЧС Украины на протяжении 7 августа частично ликвидировали пожары в Греции на фронте 2250 метров.

Пожары в Греции начались 1 августа, огонь охватил курортный полуостров Пелопоннес. К тушению были привлечены 145 человек, 50 машин и авиация.