Пожары в Греции: жители Эвии спасаются бегством к морю (фото, видео)

Большинство местных жителей эвакуируют на паромах, а Евросоюз уже направил к месту стихийного бедствия сотни пожарных.

Лесные пожары в Греции охватили остров Эвия, вынудив местных жителей спасаться бегством по морю. Всего эвакуировали 653 человека, сообщает в понедельник, 9 августа ВВС.

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По заявлению местных властей, территории требуется дополнительная помощь для борьбы с возгораниями.

[ + – ] Лесные пожары в Греции

Журналисты отмечают, что в последние дни пожары в Греции обзавелись несколькими сильными очагами. Один из них в северном пригороде Афин утих. Однако на Эвии (большой остров к северо-востоку от Афин) два фронта огня уничтожили тысячи гектаров земли, а также несколько домов и предприятий.

[ + – ] Возгорания в Греции тушат

На снимках видно, что эвакуируется большое число людей, которых увозят от места стихийного бедствия на паромах.

[ + – ] Эвакуация местных жителей

Людям, которые до сих пор остались там — трудно дышать из-за того, что в воздухе много дыма и пепла.

[ + – ] Стихийное бедствие в Греции

В Евросоюзе заявили, что страны-члены уже направили туда девять самолетов, около тысячи людей и 200 автомобилей.

[ + – ] Пожары на острове Эвия [ + – ] Остров Эвия в огне [ + – ] Вертолет тушит возгорание [ + – ] Жители острова

Напомним, тысячи человек на паромах эвакуировали из города Лимни на острове Эвия из-за разрушительных лесных возгораний.

Также мы рассказывали, что спасатели ГСЧС Украины на протяжении 7 августа частично ликвидировали пожары в Греции на фронте 2250 метров.

Пожары в Греции начались 1 августа, огонь охватил курортный полуостров Пелопоннес. К тушению были привлечены 145 человек, 50 машин и авиация.