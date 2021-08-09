Пожежі в Греції: жителі Евії рятуються втечею до моря (фото, відео)
Більшість місцевих жителів евакуюють на поромах, а Євросоюз уже спрямував до місця стихійного лиха сотні пожежників.
Лісові пожежі в Греції охопили острів Евія, змусивши місцевих жителів рятуватися втечею по морю. Усього евакуювали 653 людини, повідомляє у понеділок, 9 серпня, ВВС.
За заявою місцевої влади, території потрібна додаткова допомога для боротьби із займанням.
Журналісти зазначають, що в останні дні пожежі в Греції обзавелися декількома сильними осередками. Один із них у північному передмісті Афін затих. Однак на Евії (великий острів на північний схід від Афін) два фронти вогню знищили тисячі гектарів землі, а також кілька будинків і підприємств.
На знімках видно, що евакуюється велика кількість людей, яких відвозять від місця стихійного лиха на поромах.
Людям, які досі залишилися там — важко дихати через те, що в повітрі багато диму й попелу.
В Євросоюзі заявили, що країни-члени вже спрямували туди дев'ять літаків, майже тисячу людей і 200 автомобілів.
Нагадаємо, тисячі людей на поромах евакуювали з міста Лімна на острові Евія через руйнівні лісові загоряння.
Також ми розповідали, що рятувальники ДСНС України протягом 7 серпня частково ліквідували пожежі в Греції на фронті 2 250 метрів.
Пожежі в Греції почалися 1 серпня, вогонь охопив курортний півострів Пелопоннес. Для гасіння були залучені 145 осіб, 50 машин і авіація.