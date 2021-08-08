"Опрацьовано 2250 метрів": українські пожежники гасять пожежі в Греції (фото)

100 рятувальників прибули в країну 6 серпня, а весь вчорашній день вони борються з вогнем, який привів до евакуації понад 2000 людей.

Рятувальники ДСНС протягом вчорашнього дня, 7 серпня, ліквідують осередки пожежа на фронті 2250 метрів. Про це повідомляє пресслужба надзвичайних ситуацій.

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Пожежникам вдалося врятувати 2 села — Спатару і Метохія, в яких знаходиться 27 житлових будинків, 1 спорудження культури, 33 господарських будівель, 1 зернове сховище, 1 притулок для собак, 54 вулика і стадо овець.

Фото: ГСЧС

100 українських рятувальників борються з вогнем по фронту 2250 метрів, заглиблюючись вглиб лісу до 200 метрів.

Фото: ГСЧС

Як повідомляє BBC, в Греції евакуювали понад 2 тисячі людей. Пожежі в Греції проходять на тлі рекордів температури в країні. Найсильніша пожежа знаходиться в Евії, там працює 17 одиниць авіації та армія.

За даними Європейської інформаційної системи про лісові пожежі, за останні 10 днів в Греції згоріло понад 56 000 гектарів.

Влада заявляє, що ризик нових пожеж залишається високим у багатьох регіонах, включаючи Афіни й Крит. Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс попередив, що країні може загрожувати "кошмарне літо" через безперервні лісові пожежі.

Нагадаємо, 6 серпня в Афінах евакуювали жителів передмістя через пожежі в Греції. В окремих районах були зруйновані або пошкоджені понад 200 будинків.

Пожежі почалися 1 серпня, вони охопили курортний півострів Пелопоннес. До гасіння залучили 145 пожежних, 50 машин і авіацію.