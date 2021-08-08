"Проработано 2250 метров": украинские пожарные тушат пожары в Греции (фото)

100 спасателей прибыли в страну 6 августа, а весь вчерашний день они борются с огнем, который привел к эвакуации более 2000 людей.

Спасатели ГСЧС на протяжении вчерашнего дня, 7 августа, ликвидируют очаги пожар на фронте 2250 метров. Об этом сообщает пресс-служба чрезвычайных ситуаций.

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Пожарным удалось спасти 2 села — Спатари и Метохи, в которых находится 27 жилых домов, 1 сооружение культуры, 33 хозяйственных строений, 1 зерновое хранилище, 1 приют для собак, 54 улия и стадо овец.

Фото: ГСЧС

100 украинских спасателей борются с огнем по фронту 2250 метров, углубляясь вглубь леса до 200 метров.

Фото: ГСЧС

Как сообщает BBC, в Греции эвакуировали более 2 тысяч людей. Пожары в Греции проходят на фоне рекордов температуры в стране. Самый сильный пожар находится в Эвии, там работает 17 единиц авиации и армия.

По данным Европейской информационной системы о лесных пожарах, за последние 10 дней в Греции сгорело более 56 000 гектаров.

Власти заявляют, что риск новых пожаров остается высоким во многих регионах, включая Афины и Крит. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предупредил, что стране может грозить "кошмарное лето" из-за непрекращающихся лесных пожаров.

Напомним, 6 августа в Афинах эвакуировали жителей пригорода из-за пожаров в Греции. В отдельных районах были разрушены или повреждены более 200 домов.

Пожары начались 1 августа, они охватили курортный полуостров Пелопоннес. К тушению привлекли 145 пожарных, 50 машин и авиацию.