Пожары в Греции: огонь вплотную подошел к Афинам, жителей пригорода эвакуируют (фото, видео)

Катаклизм уже унес жизнь одного человека, десятки пострадавших госпитализированы. Распространению огня способствуют сильная жара и порывистый ветер.

Лесные пожары в Греции распространились на территории пригородов к северу от Афин. В ночь на пятницу, 6 августа, власти провели массовую эвакуацию жителей этих районов. Сегодня днем в результате катаклизма погиб один человек, еще десятки попали в больницы. Тем временем столицу страны уже окутала пелена удушающего дыма. Об этом сообщает BBC.

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По данным журналистов, с острова Эвбея из-за сильных возгораний на материковую часть страны эвакуировались около 600 человек. Ликвидировать последствия катаклизма греческим пожарным помогают коллеги из Франции, Швейцарии, Швеции, Румынии и Кипра.

"Это катастрофа, вся деревня сгорела", — сообщил агентству AFP житель одной из деревень Эвбеи Иоаннис Асланис.

Погодные условия не способствуют тушению — в последнюю неделю дневная температура воздуха превышала 40 градусов по Цельсию. Также распространению огня способствует сильный порывистый ветер, который разносит пламя на новые участки леса и дома.

Пожары в Греции уже прорвались в Афидны — деревню, расположенную к северу от Афин. Огонь уничтожил автомобили, деревья и дома в этом районе.

"Если кто-то еще думает, что изменение климата — это выдумка, пусть приезжает и посмотрит, с какой силой оно здесь проявляется", — заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис.

Комментируя пожары в Греции, заместитель министра гражданской защиты сказал — из 99 очагов возгорания, зафиксированных в четверг, 56 были все еще активны по состоянию на сегодня.

[ + – ] Местные жители помогают пожарным справиться с катаклизмом Фото: Twitter/AJ

Жители Афин уже были оповещены об "экстремальной пожарной опасности в ближайшие дни" посредством мобильных сообщений.

[ + – ] Огонь распространяется с высокой скоростью Фото: Twitter/AJ

Пожары в Греции привели к тому, что часть автомагистрали, связывающей Афины с севером страны, была закрыта в качестве меры предосторожности, а лагерь мигрантов был эвакуирован.

Напомним, пожары в Греции привели к тому, что в отдельных районах были разрушены или повреждены более 200 домов. В свою очередь монахи, окруженные пламенем, отказались покидать свой монастырь в районе Дримонаса.

На сегодняшний день пожары в Греции не едины — огонь охватил такие страны, как Албания, Болгария, Северная Македония и Турция. В последней из-за катаклизма погибли уже восемь человек. Ответственность за поджоги лесов в этой стране взяла на себя организация "Дети огня".