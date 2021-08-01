Пожары в Турции: организация "Дети огня" взяла на себя ответственность за поджоги

Участники движения пообещали продолжать "ставить на колени" турецкий режим при помощи огня. В результате погибли уже семь человек.

Организация "Дети огня", признанная террористической, взяла на себя ответственность за поджог лесов в Турции. Об этом 1 августа сообщила газета Yeni Şafak, ссылаясь на заявления в социальных сетях.

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По данным СМИ, "Инициатива "Дети огня" связана с Рабочей партией партией Курдистана (РПК), которая в Турции признана террористической организацией. Участники движения заявили, что это они устроили саботаж в туристических районах страны, в результате которых в Анталии погибли не менее 7 человек.

[ + – ] Пострадавшие от пожара в Турции Фото: Twitter

"Пока турецкий режим не научится понимать другой язык, время ставить их на колени потоком огня", — идет речь в заявлении.

"Дети огня" ранее уже принимали на себя ответственность за пожары, которые вспыхнули в Турции в прошлом году, в частности за катастрофу в Хатае. Как отмечает Yeni Şafak, с 1990-х годов Рабочая партия Курдистана устроила множество поджогов.

[ + – ] Вертолет на пожаре в Турции Фото: Twitter

Как пишет Daily Sabah, один из высокопоставленных членов РПК Мурат Карайылан в своем заявлении уже "поприветствовал" пожары. Еще один участник партии Шемдин Сакык предупреждал, что организация может устроить массовые пожары.

[ + – ] Масштаб пожаров в Турции

Ранее сообщали, что крупные лесные пожары в Турции вспыхнули 28 июля. Огонь быстро распространился из-за ветра, в первый день в районе Манавгате в провинции Анталья пострадали не менее 53 человек, огонь уничтожил несколько деревень.

Позже стало известно, что при пожаре в Турции погиб волонтер, который возил воду спасателям. 25-летний Шахин Акдемир оказался в эпицентре возгорания в районе Ичмелер.

1 августа писали, что в Турции туристов начали эвакуировать из из 5-звездочных отелей в Бодруме. Пожар продолжает распространяться и угрожать жизни как местных жителей, так и многочисленных туристов. Как заявил министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли, 98 из 107 пожаров находятся под контролем, а министр здравоохранения Фахреттин Коджа добавил, что 400 человек получили медицинскую помощь из-за травм, полученных в Манагавте.