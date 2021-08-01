Пожежі в Туреччині: організація "Діти вогню" взяла на себе відповідальність за підпали

Учасники руху пообіцяли продовжувати "ставити на коліна" турецький режим за допомогою вогню. В результаті загинули вже сім осіб.

Організація "Діти вогню", визнана терористичною, взяла на себе відповідальність за підпал лісів в Туреччині. Про це 1 серпня повідомила газета Yeni Şafak, посилаючись на заяви в соціальних мережах.

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За даними ЗМІ, "Ініціатива "Діти вогню" пов'язана з Робочою партією партією Курдистану (РПК), яка в Туреччині визнана терористичною організацією. Учасники руху заявили, що це вони влаштували саботаж в туристичних районах країни, в результаті яких в Анталії загинули не менше 7 осіб.

[ + – ] Постраждалі від пожежі в Туреччині Фото: Twitter

"Поки турецький режим не навчиться розуміти іншу мову, час ставити їх на коліна потоком вогню", — йдеться в заяві.

"Діти вогню" раніше вже брали на себе відповідальність за пожежі, які спалахнули в Туреччині минулого року, зокрема за катастрофу в Хатай. Як зазначає Yeni Şafak, з 1990-х років Робоча партія Курдистану влаштувала багато підпалів.

[ + – ] Вертоліт на пожежі в Туреччині Фото: Twitter

Як пише Daily Sabah, один з високопоставлених членів РПК Мурат Караїлан в своїй заяві вже "привітав" пожежі. Ще один учасник партії Шемдін Сакик попереджав, що організація може влаштувати масові пожежі.

[ + – ] Масштаб пожеж в Туреччині

Раніше повідомляли, що великі лісові пожежі в Туреччині спалахнули 28 липня. Вогонь швидко поширився через вітер, в перший день в районі Манавгат в провіції Анталья постраждали не менше 53 осіб, вогонь знищив кілька сіл.

Пізніше стало відомо, що під час пожежі в Туреччині загинув волонтер, який возив воду рятувальникам. 25-річний Шахін Акдемір виявився в епіцентрі спалаху в районі Ічмелер.

1 серпня писали, що в Туреччині туристів почали евакуювати з з 5-зіркових готелів в Бодрумі. Пожежа продовжує поширюватися і загрожувати життю як місцевих жителів, так і численних туристів. Як заявив міністр сільського та лісового господарства Бекір Пакдемірлі, 98 з 107 пожеж знаходяться під контролем, а міністр охорони здоров'я Фахреттін Коджа додав, що 400 осіб отримали медичну допомогу через травми, отриманих в Манагавте.