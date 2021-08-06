Пожежі в Греції: вогонь впритул підійшов до Афін, жителів передмістя евакуюють (фото, відео)

Катаклізм вже забрав життя однієї людини, десятки постраждалих госпіталізовані. Розповсюдженню вогню сприяють сильна спека і поривчастий вітер.

Лісові пожежі в Греції поширилися на території передмість на північ від Афін. У ніч на п'ятницю, 6 серпня, уряд провів масову евакуацію жителів цих районів. Сьогодні вдень у результаті катаклізму загинула одна людина, ще десятки потрапили до лікарень. Тим часом столицю країни вже огорнула пелена задушливого диму. Про це повідомляє BBC.

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За даними журналістів, з острова Евбея через сильні загоряння на материкову частину країни евакуювалися близько 600 людей. Ліквідувати наслідки катаклізму грецьким пожежникам допомагають колеги з Франції, Швейцарії, Швеції, Румунії та Кіпру.

"Це катастрофа, все село згоріло", — повідомив агентству AFP житель одного з сіл Евбея Іоанніс Асланіс.

Погодні умови не сприяють гасінню — в останній тиждень денна температура повітря перевищувала 40 градусів за Цельсієм. Також поширенню вогню сприяє сильний поривчастий вітер, який розносить полум'я на нові ділянки лісу і будинки.

Пожежі в Греції вже прорвалися в Афіднес — село, розташоване на північ від Афін. Вогонь знищив автомобілі, дерева і будинки в цьому районі.

"Якщо хтось ще думає, що зміна клімату — це вигадка, хай приїжджає і подивиться, з якою силою воно тут проявляється", — заявив прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс.

Коментуючи пожежі в Греції, заступник міністра цивільного захисту сказав — з 99 осередків займання, зафіксованих в четвер, 56 були сьогодні все ще активні.

[ + – ] Місцеві жителі допомагають пожежникам впоратися з катаклізмом Фото: Twitter/AJ

Жителі Афін вже були оповіщені про "екстремальну пожежну небезпеку в найближчий день" за допомогою мобільних повідомлень.

[ + – ] Вогонь поширюється дуже швидко Фото: Twitter/AJ

Пожежі в Греції призвели до того, що частина автомагістралі, що зв'язує Афіни з північчю країни, була закрита в якості запобіжного заходу, а табір мігрантів був евакуйований.

Нагадаємо, пожежі в Греції призвели до того, що в окремих районах були зруйновані або пошкоджені більше 200 будинків. Ченці, оточені полум'ям, відмовилися покидати свій монастир в районі Дрімонаса.

На сьогодні пожежі в Греції не єдині — вогонь охопив такі країни, як Албанія, Болгарія, Північна Македонія і Туреччина. В останній через катаклізм загинули вже восьмеро людей. Відповідальність за підпали лісів у цій країні взяла на себе організація "Діти вогню".