Мало не втратила чоловіка: ЗМІ дізналися історію мешканки Греції з вірусного знімка на тлі пожеж
Журналістам вдалося дізнатися, що жінкою на фотографії є 81-річна Панайота Нуміді. Вона проживає на острові Евія.
Знімок літньої жительки острова Евія, який зараз охопили лісові пожежі в Греції, обійшов усі світові ЗМІ. А її вже називають новим обличчям глобального потепління. Грецькі журналісти з'ясували, хто вона і як її звуть, пише Star.
Мабуть, найвідоміший знімок із пожеж у Греції зробив фотограф Константінос Джейк Цакалідіс. У серії кілька фотографій, проте саме цю багато видань вибрали для перших шпальт. І Фокус у їхньому числі.
Жінка на знімку — 81-річна Панайота Нуміді, яка прожила на острові Евія 34 роки. У момент, коли була зроблена фотографія, вона була впевнена, що її чоловік загинув.
Він кинувся до їхнього палаючого будинку, щоб спробувати загасити вогонь. Він вижив, хоч і надихався димом. Зараз Панайота з чоловіком перебувають у лікарні та хочуть повернутися додому.
"У цей момент чоловік побіг допомагати пожежникам. Я не бачила його та кликала на допомогу. Поліція, місцеві жителі, всі зібралися і допомагали гасити вогонь", — розповіла жінка.
"Я втратила свідомість і вдарилася головою. Поліцейські допомогли мені, посадили в машину та відвезли в лікарню", — повідомила мешканка Евії.
Панайота дуже скромно відреагувала на те, що її фотографія тепер стала вірусною.
"Мене це не цікавить. Мені цікаво якось прокинутися і побачити, що все стало як і раніше. Я не хотіла цієї популярності, адже вся Евія згоріла", — резюмувала жінка.
Нагадаємо, за останній час пожежі в Греції "розрослися" на більш ніж пів тисячі вогнищ. Острів Евія постраждав чи не більше за інші. Тут із вогнем здебільшого боролися тільки волонтери.
Пожежі в Греції знищили гектари лісу, у тому числі і давню оливу. Їй було понад дві тисячі років, а про неї писав ще давньогрецький письменник Страбон. Також постраждали десятки будинків та інших будівель. Жителів острова евакуювали на поромах.
Як зазначають синоптики, зараз пожежі в Греції є найсильнішими за останні 30 років. Температура піднімається вище сорока градусів, і дощів поки не прогнозують.