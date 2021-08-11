Российская компания разлила нефть в Черном море и пыталась скрыть масштабы катастрофы (видео)

Сперва сообщалось, что площадь загрязнения составляет 200 кв. м. Но снимки из космоса показали, что масштаб проблемы занизили в 400 тыс. раз.

Площадь нефтяного пятна в Черном море возле Новороссийска составляет почти 80 квадратных километров, сообщили в Институте космических исследований и Институте океанологии Российской академии наук.

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Спутниковый снимок, сделанный через сутки после аварии, показывает, что нефтяное пятно было вытянуто от берега в открытое море на расстояние 19 километров.

Вечером 7 августа Каспийский трубопроводный консорциум сообщил о залповом выбросе нефти при ее закачке на танкер Minerva Symphony. Компания оценила площадь загрязнения в 200 квадратных метров и утверждала, что разлив к вечеру 7 августа был ликвидирован.

В консорциуме сообщили, что в моря вылилось 12 куб. м нефти, а причиной инцидента стало разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора, который был составной частью выносного причального устройства, установленного на удалении 5 км от берега.

Главный научный сотрудник Института океанологии РАН Андрей Костяной заявил, что нефтяное пятно может исчезнуть само к вечеру 11 августа.

"Поскольку погода жаркая, летучесть большая, примерно до 50 процентов объема нефти испаряется за первые 12 часов. Это зависит от того, что именно выливалось: дизельное топливо или мазут", – сказал Костяной. Он также отметил, что из-за шторма пятно загрязнения не прибило к берегу и проводить очистку береговой линии не потребуется.

Читатели под этим сообщением оставили возмущенные комментарии:

"Что за бред: как может такой объем нефти испариться за день? Или это не нефть, а медицинский эфир? Академия наук испугалась своих же выводов? Сдала назад?"

"Уникальный метод очистки известен только РАН".

Комментируя космический снимок, Костяной пояснил, что это не фотография, а радиолокационное изображение. Поэтому пятно черное не от цвета нефти, а потому, что нефтяная пленка погасила мелкую рябь на водяной поверхности, и она стала гладкой.

Следственный комитет РФ сообщил, что по факту разлива нефти возбуждено уголовное дело о загрязнении морской среды.

Трубопровод КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские месторождения на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске. Его протяженность составляет 1511 км. В 2018 году компания закончила реализацию проекта расширения, которая позволила увеличить мощность трубопровода до 67 млн тонн нефти в год. В настоящее время ведется работа по увеличению мощности до 72,5 млн тонн.

Напомним, Государственная экологическая инспекция Украины сообщила, что Администрация морских портов Украины утаила от них информацию о разливе нефти в акватории Черного моря, который произошел в ноябре прошлого года.

К западу от мексиканского полуострова Юкатан на поверхности океана начался пожар в результате ЧП, которое произошло на подводном газопроводе, который соединяет берег с платформой компании Pemex Ku Maloob Zaap.