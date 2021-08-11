Російська компанія розлила нафту в Чорному морі та намагалася приховати масштаби катастрофи (відео)

Спершу повідомлялося, що площа забруднення становить 200 кв. м. Але знімки з космосу показали, що масштаб проблеми занизили в 400 тис. разів.

Площа нафтової плями в Чорному морі біля Новоросійська становить майже 80 квадратних кілометрів, повідомили в Інституті космічних досліджень та Інституті океанології Російської академії наук.

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Супутниковий знімок, зроблений через добу після аварії, показує, що нафтова пляма була витягнута від берега у відкрите море на відстань 19 кілометрів.

Увечері 7 серпня Каспійський трубопровідний консорціум повідомив про залповий викид нафти при її закачуванні на танкер Minerva Symphony. Компанія оцінила площа забруднення в 200 квадратних метрів і стверджувала, що розлив до вечора 7 серпня був ліквідований.

У консорціумі повідомили, що в моря вилилося 12 куб. м нафти, а причиною інциденту стало руйнування внутрішньої порожнини гідрокомпенсатора, який був складовою частиною виносного причального пристрою, встановленого на відстані 5 км від берега.

Головний науковий співробітник Інституту океанології РАН Андрій Костяной заявив, що нафтова пляма може зникнути сама до вечора 11 серпня.

"Оскільки погода спекотна, летючість велика, приблизно до 50% обсягу нафти випаровується за перші 12 годин. Це залежить від того, що саме виливалося: дизельне паливо або мазут", — сказав Костяной. Він також зазначив, що через шторм пляму забруднення не прибило до берега і проводити очистку берегової лінії не буде потрібно.

Читачі під цим повідомленням залишили обурені коментарі:

"Що за маячня: як може такий обсяг нафти випаруватися за день? Чи це не нафта, а медичний ефір? Академія наук злякалася своїх же висновків? Здала назад?"

"Унікальний метод очищення відомий тільки РАН".

Коментуючи космічний знімок, Костяной пояснив, що це не фотографія, а радіолокаційне зображення. Тому пляма чорна не від кольору нафти, а тому, що нафтова плівка погасила дрібні брижі на водяній поверхні, і вона стала гладкою.

Слідчий комітет РФ повідомив, що за фактом розливу нафти порушено кримінальну справу про забруднення морського середовища.

Трубопровід КТК з'єднує нафтові родовища заходу Казахстану та російські родовища на шельфі Каспію з морським терміналом у Новоросійську. Його протяжність становить 1511 км. У 2018 році компанія закінчила реалізацію проекту розширення, яка дозволила збільшити потужність трубопроводу до 67 млн тонн нафти на рік. Наразі ведеться робота зі збільшення потужності до 72,5 млн т.

Нагадаємо, Державна екологічна інспекція України повідомила, що Адміністрація морських портів України приховала від них інформацію про розлив нафти в акваторії Чорного моря, який стався в листопаді минулого року.

На захід від мексиканського півострова Юкатан на поверхні океану почалася пожежа в результаті НП, яка сталася на підводному газопроводі, що з'єднує берег із платформою компанії Pemex Ku Maloob Zaap.