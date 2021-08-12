В Японии мэр города испортил медаль Олимпийской чемпионке: ей обещают выдать новую (видео)

Мэр попытался исполнить традиционный ритуал спортсменов, а потом извинился "за то, что запачкал символ многих лет упорной работы".

Олимпийской чемпионке по софтболу Миу Гото обменяют золотую медаль после того, как мэр ее родного города Нагоя покусал ее награду. Об этом сообщило агентство Kyodo.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Инцидент случился в мэрии Нагои, куда мэр города, 72-летний Такаши Кавамура, пригласил чемпионку для официального поздравления.

Чиновник на глазах у всех снял маску и засунул край медаль в рот, сжав ее зубами. Вероятно, он пытался повторить традицию олимпийских чемпионов, когда во время вручения награды они будто надкусывать медали.

Представители Международного олимпийского комитета заявили, что медаль девушки заменят.

Мэр сказал, что заплатит за замену и извинился за игнорирование протоколов COVID-19, за "импульсивные действия" и "за то, что запачкал символ многих лет упорной работы".

Но это не спасло его от жесткой критики. Пользователи соцсетей возмущенно писали, что это было негигиенично и мэр поступил очень невоспитанно по чемпионки.

Хэштег "Медаль с микробами" стал трендом в японских соцсетях.

Компания Toyota, владелица команды, за которую играет Гото, назвала поступок мэра "неуместным" и "вызывающим большой сожаление".

А в Twitter Олимпиады появилось сообщение: "Мы хотим официально заявить: медали Токио 2020 несъедобные".

Но мэр отличился не только "надкусыванием" медали. Присутствовавшие на встрече услышали, как он спросил спортсменку: "Вам запрещено иметь романтические отношения?"

После первого отрицания своих слов как сексуального домогательства, Кавамура признал, что они были неуместными, но назвал их "честной ошибкой".

"Я глубоко сожалею, что заставил ее чувствовать себя неловко из-за зашедших слишком далеко замечаний, – сказал он. – Когда я спрашиваю молодого человека, есть ли у него парень или девушка, это позволяет им расслабиться и больше говорить. Мэру важно успокаивать людей, с которыми он разговаривает".

Объявлено, что Кавамура не будет присутствовать на церемонии зажжения огня Паралимпийских игр в Токио, запланированной на воскресенье, 15 августа.

Напомним, спортсменка из Германии Анника Шлеу, защищавшая честь своей страны в пятиборье, была лидером после фехтования и плавания, однако опустилась вниз турнирной таблицы после соревнований конкура. Лошадь, на которой выступала спортсменка, неожиданно отказалась выполнять ее команды. По правилам Олимпиады, пятиборцы выступают на незнакомых конях, им дается только 20 минут для установления контакта с четверононогим партнером перед совместным выступлением.