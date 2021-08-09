На Олимпиаде над наездницей "позлорадствовал" конь: животное стало героем мемов (фото, видео)

Из-за непослушного животного Анника Шлеу заняла последнее место в общем зачете, а команду Германии дисквалифицировали в связи с жестоким обращением с конем.

Спортсменка из Германии Анника Шлеу, защищавшая честь своей страны в пятиборье, была лидером после фехтования и плавания, однако опустилась вниз турнирной таблицы после соревнований конкура, пишет Eurosport.

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Лошадь, на которой выступала спортсменка, неожиданно отказалась выполнять команды. Животное по кличке Saint Boy не захотело выполнять прыжки, зарабатывая необходимые очки для немецкой спортсменки.

В соцсетях поддерживают коня, упрекая при этом Шлеу в жестоком обращении с животным. По правилам Олимпиады, спортсменам дается 20 минут для установления контакта с незнакомым конем перед совместным выступлением.

Шлеу это не удавалось, и она расплакалась. Тогда тренер посоветовала спортсменке сильнее бить животное, чтобы оно ей подчинилось, а позже и сама ударила коня кулаком, за что ее впоследствии дисквалифицировали.

[ + – ] Анника Шлеу и Saint Boy

Выражение морды Saint Boy, "бойкотировавшей" соревнование, вместе с лицом плачущей спортсменки стало мемом.

[ + – ] Всадница и ее лошадь [ + – ] Спортсменка и ее конь [ + – ] Один из мемов [ + – ] В Сети ширятся мемы

"Saint Boy – герой, которого мы заслуживаем на Олимпиаде. Дайте ему золото! Анника Шлеу – это плачущий злодей с проблемами гнева", – пишет в Twitter пользователь Dr Núria Querol MD.

Соревнования по современному пятиборью среди женщин прошли на Олимпийских играх в Токио 6 августа. Победу на них одержала британка Кейт Френч, хотя до неудачного конкура лидировала в общем зачете Анника Шлеу.

[ + – ] Результаты соревнований по состоянию на утро, 6 августа

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