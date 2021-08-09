На Олимпиаде над наездницей "позлорадствовал" конь: животное стало героем мемов (фото, видео)
Из-за непослушного животного Анника Шлеу заняла последнее место в общем зачете, а команду Германии дисквалифицировали в связи с жестоким обращением с конем.
Спортсменка из Германии Анника Шлеу, защищавшая честь своей страны в пятиборье, была лидером после фехтования и плавания, однако опустилась вниз турнирной таблицы после соревнований конкура, пишет Eurosport.
Лошадь, на которой выступала спортсменка, неожиданно отказалась выполнять команды. Животное по кличке Saint Boy не захотело выполнять прыжки, зарабатывая необходимые очки для немецкой спортсменки.
В соцсетях поддерживают коня, упрекая при этом Шлеу в жестоком обращении с животным. По правилам Олимпиады, спортсменам дается 20 минут для установления контакта с незнакомым конем перед совместным выступлением.
Шлеу это не удавалось, и она расплакалась. Тогда тренер посоветовала спортсменке сильнее бить животное, чтобы оно ей подчинилось, а позже и сама ударила коня кулаком, за что ее впоследствии дисквалифицировали.
Выражение морды Saint Boy, "бойкотировавшей" соревнование, вместе с лицом плачущей спортсменки стало мемом.
"Saint Boy – герой, которого мы заслуживаем на Олимпиаде. Дайте ему золото! Анника Шлеу – это плачущий злодей с проблемами гнева", – пишет в Twitter пользователь Dr Núria Querol MD.
Соревнования по современному пятиборью среди женщин прошли на Олимпийских играх в Токио 6 августа. Победу на них одержала британка Кейт Френч, хотя до неудачного конкура лидировала в общем зачете Анника Шлеу.
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