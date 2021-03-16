"К деньгам". В Сети с помощью мема высмеяли наряд Меган Маркл и реакцию Опры Уинфри (видео)

Шутка получилась не просто смешной, но, во многом и неоднозначной.

Интервью Меган Маркл и принца Гарри Опре Уинфри, в котором они рассказали немало неожиданных и откровенно скандальных вещей о королевском дворе Великобритании, стало не только поводом для обсуждений по всему миру, но и благодатной почвой для мемов.

Несмотря на то, что оно вышло еще 7 марта, в сетях продолжают публиковать смешные, а порой, и довольно резкие шутки по теме разговора.

Так, недавно появилось новое видео, в котором авторы обыграли платье герцогини, а также мимику Меган и Опры. В ролике Маркл и Уинфри мило общаются до тех пор, пока на платье жены принца Гарри не прилетает "привет" от птички, и на черном наряде не появляется белый рисунок. В этот момент особого внимания заслуживают выражения лиц участниц диалога.

Согласно примете, подобные казусы случаются к деньгам. Учитывая, что за это интервью герцоги Сассекские получили, по разным данным, от 7 до 9 миллионов долларов, авторы мема вполне могли намекать на небескорыстность откровений четы.

Напомним, что для беседы с телеведущей Меган выбрала платье от Giorgio Аrmani за 4700 долларов черного цвета, украшенное белой вышивкой на груди и плече.

[ + – ] "И скажи ей, чтобы она вернула мою вафельницу" Фото: Скриншот

Однако одним платьем не обошлось. Юмористы напомнили в соцсетях и о подарке королевы, о котором рассказывал Гарри. По его словам, прабабушка подарила Арчи вафельницу.

[ + – ] "Когда потратила 32 млн. фунтов стерлингов на свадьбу внука, а его жена перемывает тебе кости с Опрой"

Имя принцессы Дианы также не осталось в стороне.

[ + – ] "Принцесса Диана смотрит на своего сына с небес". Фото: Скриншот

Излишняя эмоциональность 67-летней Опры Уинфри не могла не найти свое отражение в шутках.

Не забыли вставить в кадр и сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, чей внешний вид на инаугурации президента США Джо Байдена сам по себе стал притчей во языцех.

[ + – ] Сенатора Берни Сандерса "усадили" в кадр Фото: Скриншот

[ + – ] Йоко Оно: "Я уничтожила The Beatles". Меган Маркл: "Подержи мое пиво".

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри заявили, что в Букингемском дворце интересовались, какой будет кожа их ребенка. Откровенные обвинение королевского двора в расизме вызвали скандал в СМИ. Однако принц Уильям, брат Гарри, на все вопросы репортеров ответил, что у них "не расистская семья".

В свою очередь королева Елизавета II отреагировала на слова Меган о том, что ту якобы травили во дворце, заявив, что "вся семья очень опечалена услышанным". Однако после того, как сотрудники дворца пожаловались на издевательства со стороны героини, монарх решила привлечь независимую юридическую фирму для расследования жалоб.