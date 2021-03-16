"До грошей". У мережі за допомогою мему висміяли наряд Меган Маркл і реакцію Опри Вінфрі (відео)

Жарт вийшов не просто смішним, але багато в чому й неоднозначним.

Інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі Опрі Вінфрі, у якому вони розповіли чимало несподіваних і відверто скандальних речей про королівський двір Великобританії, стало не тільки приводом для обговорень по всьому світу, а й благодатним грунтом для мемів.

Незважаючи на те, що воно вийшло ще 7 березня, у мережах продовжують публікувати смішні, а часом і досить різкі жарти на тему розмови.

Так, нещодавно з'явилося нове відео, у якому автори обіграли плаття герцогині, а також міміку Меган і Опри. У ролику Маркл і Вінфрі мило спілкуються до тих пір, поки на сукню дружини принца Гаррі прилітає "привіт" від пташки, і на чорному вбранні не виникає білий малюнок. У цей момент на особливу увагу заслуговують вирази облич учасниць діалогу.

Подібні казуси трапляються до грошей. З огляду на те, що за це інтерв'ю герцоги Сассекські отримали, за різними даними, від 7 до 9 мільйонів доларів, автори мему цілком могли натякати на небезкорисливі одкровення подружжя.

Нагадаємо, що для бесіди з телеведучою Меган обрала сукню від Giorgio Аrmani за 4700 доларів чорного кольору, прикрашену білою вишивкою на грудях і плечі.

[ + – ] "І скажи їй, щоб вона повернула мою вафельницю" Фото: Скриншот

Однак одним платтям не обійшлося. Гумористи нагадали в соцмережах і про подарунок королеви, про який розповідав Гаррі. За його словами, прабабуся подарувала Арчі вафельницю.

[ + – ] "Коли витратила 32 млн. фунтів стерлінгів на весілля внука, а його дружина перемиває тобі кістки з Опрою"

Ім'я принцеси Діани також не залишилося осторонь.

[ + – ] "Принцеса Діана дивиться на свого сина з небес". Фото: Скриншот

Зайва емоційність 67-річної Опри Вінфрі не могла не знайти своє відображення в жартах.

Не забули вставити в кадр і сенатора від штату Вермонт Берні Сандерса, чий зовнішній вигляд на інавгурації президента США Джо Байдена сам по собі став притчею во язицех.

[ + – ] Сенатора Берні Сандерса "посадили" в кадр Фото: Скриншот

[ + – ] Йоко Оно: "Я знищила The Beatles". Меган Маркл: "Потримай моє пиво".

Нагадаємо, що Меган Маркл і принц Гаррі заявили, що в Букінгемському палаці цікавилися, якою буде шкіра їхньої дитини. Відверті звинувачення королівського двору в расизмі викликали скандал у ЗМІ. Однак принц Вільям, брат Гаррі, на всі питання репортерів відповів, що в них "не расистська сім'я".

У свою чергу королева Єлизавета II відреагувала на слова Меган про те, що ту нібито труїли в палаці, заявивши, що "вся сім'я дуже засмучена почутим". Однак після того, як співробітники палацу поскаржилися на знущання з боку героїні, монарх вирішила залучити незалежну юридичну фірму для розслідування скарг.