RU
RU
Розділи
Матеріали
Стиль життя Інтерв'ю Меган Маркл

"До грошей". У мережі за допомогою мему висміяли наряд Меган Маркл і реакцію Опри Вінфрі (відео)

584
інтерв&#39;ю Меган Маркл, Опра Уїнфрі
Фото: коллаж Фокус | Меган Маркл і Опра Вінфрі

Жарт вийшов не просто смішним, але багато в чому й неоднозначним.

Інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі Опрі Вінфрі, у якому вони розповіли чимало несподіваних і відверто скандальних речей про королівський двір Великобританії, стало не тільки приводом для обговорень по всьому світу, а й благодатним грунтом для мемів.

Незважаючи на те, що воно вийшло ще 7 березня, у мережах продовжують публікувати смішні, а часом і досить різкі жарти на тему розмови.

Так, нещодавно з'явилося нове відео, у якому автори обіграли плаття герцогині, а також міміку Меган і Опри. У ролику Маркл і Вінфрі мило спілкуються до тих пір, поки на сукню дружини принца Гаррі прилітає "привіт" від пташки, і на чорному вбранні не виникає білий малюнок. У цей момент на особливу увагу заслуговують вирази облич учасниць діалогу.

Подібні казуси трапляються до грошей. З огляду на те, що за це інтерв'ю герцоги Сассекські отримали, за різними даними, від 7 до 9 мільйонів доларів, автори мему цілком могли натякати на небезкорисливі одкровення подружжя.

Нагадаємо, що для бесіди з телеведучою Меган обрала сукню від Giorgio Аrmani за 4700 доларів чорного кольору, прикрашену білою вишивкою на грудях і плечі.

королева Єлизавету, інтерв&#39;ю Меган Маркл
"І скажи їй, щоб вона повернула мою вафельницю"
Фото: Скриншот

Однак одним платтям не обійшлося. Гумористи нагадали в соцмережах і про подарунок королеви, про який розповідав Гаррі. За його словами, прабабуся подарувала Арчі вафельницю.

"Коли витратила 32 млн. фунтів стерлінгів на весілля внука, а його дружина перемиває тобі кістки з Опрою"

Ім'я принцеси Діани також не залишилося осторонь.

принцеса Діана, інтерв&#39;ю Меган Маркл
"Принцеса Діана дивиться на свого сина з небес".
Фото: Скриншот

Зайва емоційність 67-річної Опри Вінфрі не могла не знайти своє відображення в жартах.

Не забули вставити в кадр і сенатора від штату Вермонт Берні Сандерса, чий зовнішній вигляд на інавгурації президента США Джо Байдена сам по собі став притчею во язицех.

Берні Сандерс, Меган Маркл, Опра Уїнфрі
Сенатора Берні Сандерса "посадили" в кадр
Фото: Скриншот
Меган Маркл, інтерв&#39;ю, Йоко Оно
Йоко Оно: "Я знищила The Beatles". Меган Маркл: "Потримай моє пиво".

Нагадаємо, що Меган Маркл і принц Гаррі заявили, що в Букінгемському палаці цікавилися, якою буде шкіра їхньої дитини. Відверті звинувачення королівського двору в расизмі викликали скандал у ЗМІ. Однак принц Вільям, брат Гаррі, на всі питання репортерів відповів, що в них "не расистська сім'я".

У свою чергу королева Єлизавета II відреагувала на слова Меган про те, що ту нібито труїли в палаці, заявивши, що "вся сім'я дуже засмучена почутим". Однак після того, як співробітники палацу поскаржилися на знущання з боку героїні, монарх вирішила залучити незалежну юридичну фірму для розслідування скарг.