На Олімпіаді над наїзницею "позловтішався" кінь: тварина стала героєм мемів (фото, відео)

Через неслухняну тварину Анніка Шлеу посіла останнє місце в загальному заліку, а команду Німеччини дискваліфікували у зв'язку із жорстоким поводженням із конем.

Спортсменка з Німеччини Анніка Шлеу, яка захищала честь своєї країни у п'ятиборстві, була лідеркою після фехтування і плавання, проте опустилася вниз турнірної таблиці після змагань конкуру, пише Eurosport.

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Кінь, на якому виступала спортсменка, несподівано відмовився виконувати команди. Тварина на прізвисько Saint Boy не захотіла виконувати стрибки, заробляючи необхідні очки для німецької спортсменки.

У соцмережах підтримують коня, дорікаючи при цьому Шлеу в жорстокому поводженні з твариною. За правилами Олімпіади, спортсменам дається 20 хвилин для встановлення контакту з незнайомим конем перед спільним виступом.

Шлеу це не вдавалося, і вона розплакалася. Тоді тренерка порадила спортсменці сильніше бити тварину, щоб вона їй підкорилася, а пізніше і сама вдарила коня кулаком, за що її згодом дискваліфікували.

[ + – ] Анніка Шлеу та Saint Boy

Вираз морди Saint Boy, який "бойкотував" змагання, разом з обличчям спортсменки, яка плаче, стали мемом.

[ + – ] Вершниця і її кінь [ + – ] Спортсменка і її кінь [ + – ] Один із мемів [ + – ] У мережі ширяться меми

"Saint Boy — герой, якого ми заслуговуємо на Олімпіаді. Дайте йому золото! Анніка Шлеу — це лиходій, який плаче, з проблемами гніву", — пише в Twitter користувач Dr Núria Querol MD.

Змагання із сучасного п'ятиборства серед жінок пройшли на Олімпійських іграх у Токіо 6 серпня. Перемогу на них здобула британка Кейт Френч, хоча до невдалого конкуру лідирувала в загальному заліку Анніка Шлеу.

[ + – ] Результати змагань станом на ранок 6 серпня

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