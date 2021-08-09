На Олімпіаді над наїзницею "позловтішався" кінь: тварина стала героєм мемів (фото, відео)
Через неслухняну тварину Анніка Шлеу посіла останнє місце в загальному заліку, а команду Німеччини дискваліфікували у зв'язку із жорстоким поводженням із конем.
Спортсменка з Німеччини Анніка Шлеу, яка захищала честь своєї країни у п'ятиборстві, була лідеркою після фехтування і плавання, проте опустилася вниз турнірної таблиці після змагань конкуру, пише Eurosport.
Кінь, на якому виступала спортсменка, несподівано відмовився виконувати команди. Тварина на прізвисько Saint Boy не захотіла виконувати стрибки, заробляючи необхідні очки для німецької спортсменки.
У соцмережах підтримують коня, дорікаючи при цьому Шлеу в жорстокому поводженні з твариною. За правилами Олімпіади, спортсменам дається 20 хвилин для встановлення контакту з незнайомим конем перед спільним виступом.
Шлеу це не вдавалося, і вона розплакалася. Тоді тренерка порадила спортсменці сильніше бити тварину, щоб вона їй підкорилася, а пізніше і сама вдарила коня кулаком, за що її згодом дискваліфікували.
Вираз морди Saint Boy, який "бойкотував" змагання, разом з обличчям спортсменки, яка плаче, стали мемом.
"Saint Boy — герой, якого ми заслуговуємо на Олімпіаді. Дайте йому золото! Анніка Шлеу — це лиходій, який плаче, з проблемами гніву", — пише в Twitter користувач Dr Núria Querol MD.
Змагання із сучасного п'ятиборства серед жінок пройшли на Олімпійських іграх у Токіо 6 серпня. Перемогу на них здобула британка Кейт Френч, хоча до невдалого конкуру лідирувала в загальному заліку Анніка Шлеу.
Раніше повідомлялося, що інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі стало не тільки приводом для обговорень по всьому світу, а й благодатним ґрунтом для мемів.
Також ми писали, що кінь, який сміється, став зіркою мережі, затьмаривши свою вагітну господиню на фотосесії.
А в серпні минулого року космічні сили США прийняли до своїх лав п'ятирічного скакуна на прізвисько Привид.