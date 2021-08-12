У Японії мер міста зіпсував медаль Олімпійській чемпіонці: їй обіцяють видати нову (відео)

Мер спробував виконати традиційний ритуал спортсменів, а потім вибачився "за те, що забруднив символ багатьох років наполегливої роботи".

Олімпійській чемпіонці з софтболу Міу Гото обміняють золоту медаль після того, як мер її рідного міста Нагоя покусав її нагороду. Про це повідомило агентство Kyodo.

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Інцидент трапився в мерії Нагої, куди мер міста, 72-річний Такаші Кавамура, запросив чемпіонку для офіційного привітання.

Чиновник на очах у всіх зняв маску та засунув край медалі в рот, стиснувши її зубами. Імовірно, він намагався повторити традицію олімпійських чемпіонів, коли під час вручення нагороди вони ніби надкушувати медалі.

Представники Міжнародного олімпійського комітету заявили, що медаль дівчині замінять.

Мер сказав, що заплатить за заміну та вибачився за ігнорування протоколів COVID-19, за "імпульсивні дії" і "за те, що забруднив символ багатьох років наполегливої роботи".

Але це не врятувало його від жорсткої критики. Користувачі соцмереж обурено писали, що це було негігієнічно і мер зробив дуже невиховано щодо чемпіонки.

Гештег "Медаль із мікробами" став трендом у японських соцмережах.

Компанія Toyota, власниця команди, за яку грає Гото, назвала вчинок мера "недоречним" і таким, що "викликає великий жаль".

А в Twitter Олімпіади з'явилося повідомлення: "Ми хочемо офіційно заявити: медалі Токіо 2020 неїстівні".

Але мер відзначився не тільки "надкушуванням" медалі. Присутні на зустрічі почули, як він запитав спортсменку: "Вам заборонено мати романтичні стосунки?"

Після першого заперечення своїх слів як сексуального домагання, Кавамура визнав, що вони були недоречними, але назвав їх "чесною помилкою".

"Я глибоко шкодую, що змусив її почуватися ніяково через зауваження, які зайшли занадто далеко, — сказав він. — Коли я питаю хлопця, чи є у нього хлопець або дівчина, це дозволяє їм розслабитися та більше говорити. Меру важливо заспокоювати людей, із якими він розмовляє ".

Оголошено, що Кавамура не буде присутній на церемонії запалювання вогню Паралімпійських ігор у Токіо, запланованої на неділю, 15 серпня.

Нагадаємо, спортсменка з Німеччини Анніка Шлеу, яка захищала честь своєї країни у п'ятиборстві, була лідером після фехтування та плавання, опустилася вниз турнірної таблиці після змагань конкуру. Кінь, на якому виступала спортсменка, несподівано відмовився виконувати її команди. За правилами Олімпіади, п'ятиборці виступають на незнайомих конях, їм дається тільки 20 хвилин для встановлення контакту з чотириноногим партнером перед спільним виступом.