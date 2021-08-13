Потерявший работу австралиец выиграл 80 млн долларов

До того, как стать миллионером, отец семейства потерял работу и вынужден был устроиться уборщиком.

Мужчина средних лет из Мельбурна, трудившийся уборщиком после того, как потерял работу из-за пандемии коронавируса, сорвал джекпот в лотерею $80 млн, что является третьим по величине лотерейным призом в Австралии, пишет Mail Online.

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Мужчина стал единственным победителем первого дивизиона в розыгрыше Powerball.

"Я так рад. Я проверил свой билет вчера поздно вечером. Я не мог спать после этого!", – рассказал он, однако не стал называть своего имени. Известно, что до этого дня семья еле сводила концы с концами, однако теперь все кардинально изменится.

"Мы собираемся подготовить наших детей к жизни. Это будет невероятная вещь. Мы так много сможем сделать с этим призом. Он изменит жизнь очень многих людей!", – заявил счастливчик.

Среди первоочередных планов у победителя – выплатить ипотеку за дом и дать образование своим детям.

Выигрышный билет был куплен онлайн на сайте OzLotteries.com. 17 победителей первого дивизиона Powerball получили более $519,8 миллиона долларов призовых по всей Австралии за 12 месяцев до 30 июня 2021 года.

Ранее мы писали о немце, жителе Берлина, который выиграл в лотерею 42, 67 млн евро. Он сумел угадать пять основных чисел и два дополнительных.

Кто может похвастаться везучестью в лотереях, так это житель Меридиана (штате Айдахо, США Брайан Мосс, которому удача улыбалась шесть раз. Его последний выигрыш был в феврале этого года и составил $250 тысяч.