Австралієць, який втратив роботу, виграв 80 млн доларів

До того, як стати мільйонером, батько сімейства втратив роботу та змушений був влаштуватися прибиральником.

Чоловік середніх років із Мельбурна, який трудився прибиральником після того, як втратив роботу через пандемію коронавірусу, зірвав джекпот у лотереї $ 80 млн, що є третім за величиною лотерейним призом в Австралії, пише Mail Online.

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Чоловік став єдиним переможцем першого дивізіону в розіграші Powerball.

"Я такий радий. Я перевірив свій квиток учора пізно ввечері. Я не міг спати після цього!", — розповів він, однак не став називати свого імені. Відомо, що до цього дня сім'я ледве зводила кінці з кінцями, проте тепер усе кардинально зміниться.

"Ми збираємося підготувати наших дітей до життя. Це буде неймовірна річ. Ми так багато зможемо зробити з цим призом. Він змінить життя дуже багатьох людей!" — заявив щасливчик.

Серед першочергових планів у переможця — виплатити іпотеку за будинок і дати освіту своїм дітям.

Виграшний квиток був куплений онлайн на сайті OzLotteries.com. 17 переможців першого дивізіону Powerball отримали понад $ 519,8 мільйона доларів призових по всій Австралії за 12 місяців до 30 червня 2021 року.

Раніше ми писали про німця, мешканця Берліна, який виграв у лотерею 42, 67 млн євро. Він зумів вгадати п'ять основних чисел і два додаткових.

Хто може похвалитися везучістю в лотереях, так це житель Меридіана (штат Айдахо, США) Браян Мосс, якому удача усміхалася шість разів. Його останній виграш був у лютому цього року і склав $ 250 тисяч.