В Хорватии женщина прибыла в аэропорт за год до отправки самолета (видео)

Девушка заметила ошибку во время стыковки рейса и была потрясена, поскольку рисковала застрять в аэропорту на длительное время.

Туристка застряла в хорватском аэропорту Задар после того, как она прилетела туда на год раньше нужного ей рейса, сообщает The Independent.

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О своем приключении Шинед Батлер под ником simp4beanz рассказала в TikTok. По ее словам, она прибыла в Хорватию, где должна была пересесть на самолет в Милан, однако не увидела на табло своего рейса. Проверив внимательно посадочный талон, она обнаружила, что на самом деле не регистрировалась на этот рейс. Туристка просто оплатила провоз багажа и ввела свои паспортные данные.

Проверив электронное письмо с подтверждением покупки билета, пассажирка внезапно обнаружила свою ошибку: рейс был назначен на 4 августа 2022 года, а не на 2021 год.

Многие из тысяч людей, которые с тех пор прокомментировали видео, задались вопросом, как ей удалось забронировать рейс за год вперед, ведь большинство авиакомпаний разрешают бронирование только на срок до 355 дней вперед.

Однако на веб-сайте easyJet есть рейсы и праздничные дни, доступные для бронирования до октября 2022 года, а заказы на ноябрь 2022 года будут "доступны в ближайшее время".

В последующем видео в TikTok, опубликованном после того, как она благополучно добралась до места назначения, женщина объяснила, что инцидент произошел после того, как ее попросили перебронировать отмененный рейс.

@simp4beanz will post a video explaining how i got home soon sorry still very sleep deprived xxx ♬ original sound — lex 🍒

Она не получала ни одного стандартного электронного письма перед вылетом, но списала это на то, что использовала электронную почту своего отца, чтобы забронировать билет, предполагая, что он просто забыл переслать корреспонденцию из авиакомпании.

"В конце концов, все обошлось. Но это было так чертовски напряженно, что я не пожелаю этого своему злейшему врагу. Больше никогда!", – заявила автор видео.

В 2019 году Хорватия приняла около 19,6 миллиона туристов, при этом пляжи Адриатического побережья, до которых можно добраться из Задара, среди других аэропортов, являются ключевым.

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