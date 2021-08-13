У Хорватії жінка прибула в аеропорт за рік до відправлення літака (відео)

Дівчина помітила помилку під час стикування рейсу і була вражена, оскільки ризикувала застрягти в аеропорту на тривалий час.

Туристка застрягла в хорватському аеропорту Задар після того, як вона прилетіла туди на рік раніше потрібного їй рейсу, повідомляє The Independent.

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Про свою пригоду Шинед Батлер під ніком simp4beanz розповіла в TikTok. За її словами, вона прибула до Хорватії, де повинна була пересісти на літак до Мілана, проте не побачила на табло свого рейсу. Перевіривши уважно посадковий талон, вона помітила, що насправді не реєструвалася на цей рейс. Туристка просто оплатила провезення багажу і ввела свої паспортні дані.

Перевіривши повідомлення електронної пошти з підтвердженням покупки квитка, пасажирка раптово помітила свою помилку: рейс був призначений на 4 серпня 2022 року, а не на 2021 рік.

Більшість з тисяч людей, які з тих пір прокоментували відео, задалися питанням, як їй вдалося забронювати рейс на рік вперед, адже більшість авіакомпаній дозволяють бронювання тільки на термін до 355 днів уперед.

Однак на вебсайті easyJet є рейси і святкові дні, доступні для бронювання до жовтня 2022 року, а замовлення на листопад 2022 року будуть "доступні найближчим часом".

У подальшому відео в TikTok, опублікованому після того, як вона благополучно дісталася до місця призначення, жінка пояснила, що інцидент стався після того, як її попросили перебронювати скасований рейс.

@simp4beanz will post a video explaining how i got home soon sorry still very sleep deprived xxx ♬ original sound — lex 🍒

Вона не отримувала жодного стандартного електронного листа перед вильотом, але списала це на те, що використовувала електронну пошту свого батька, щоб забронювати квиток, припускаючи, що він просто забув переслати кореспонденцію з авіакомпанії.

"Врешті-решт, все обійшлося. Але це було так збіса напружено, що я не побажаю цього своєму злому ворогові. Більше ніколи!" — заявила авторка відео.

У 2019 Хорватія прийняла майже 19,6 мільйонів туристів, при цьому пляжі Адріатичного узбережжя, до яких можна дістатися із Задара, серед інших аеропортів, є ключовим.

Раніше ми розповідали про туристку з Канади на ім'я Ніколь, яка повернула керівництву античного пам'ятника Помпеї п'ять артефактів, які викрала в руїнах міста в 2005 році. За словами жінки, після її проступку на сім'ю обрушилися нещастя.