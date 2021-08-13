Польша продаст Украине вакцину AstraZeneca с истекающим сроком годности

Накануне власти страны утверждали, что хотят продать до 4 млн доз вакцины. А всего в стране находится около 8,6 млн прививок от COVID-19.

Первая партия вакцины против коронавируса AstraZeneca в количестве 650 тыс. доз будет передана Украине в августе, а всего планируется поставить 1,2 млн доз. Об этом сказал 13 августа в эфире радио RMF FM заместитель главы Минздрава Польши Вальдемар Краска.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Вчера я разговаривал с послом Украины, которого это очень интересовало, потому что в Украине до сих пор нет таких вакцин, а желающих вакцинировать больше, чем этих препаратов, поэтому мы жертвуем вакцины", – сказал чиновник.

Потом он уточнил, что вакцины будут продаваться, а не дариться.

Согласно данным, опубликованным на сайте gov.pl, на складах в Польше сейчас находится 8,6 млн вакцин против COVID-19. Поляки неохотно вакцинируются, поэтому вакцины залеживаются.

20 июля издание Rfm24 сообщало, что Польша может перепродать до 4 млн доз вакцин Украине и балканским странам. В частности, могут быть проданы препараты с самым коротким сроком годности, которые не могут быть использованы при нынешних темпах вакцинации в стране. Всего Польша заказала 100 млн доз вакцин.

Поляки пока не собираются продавать однодозовую вакцину Johnson & Johnson. Эта вакцина самая простая в применении и имеет самый длинный срок хранения. Правительство хочет продать препараты AstraZeneca, Moderna и Pfizer.

Как пишет Rfm24, Польша не будет зарабатывать деньги на продаже препаратов из-за запрета Европейской комиссии. Поэтому вакцины будут продаваться по цене, по которой они закупались. В некоторых случаях вакцины будут предоставляться бесплатно.

В феврале сообщалось, что Европейская комиссия помогает Польше перепродать 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca Украине. Об этом заявил вице-президент Еврокомисии Валдис Домбровскис. По его словам, закупочное соглашение Евросоюза позволяет перепродать вакцины на бесприбыльной основе.

"Комиссия помогает с организацией контракта, транспортировкой и доставкой из Польши в Украину через гражданский механизм защиты ЕС", –- сказал Домбровскис.

Премьер-министр Денис Шмыгаль 16 февраля подтвердил, что Польша в ближайшее время продаст Украине 1,2 млн доз вакцин AstraZeneca по себестоимости.

"Деньги на эту закупку имеются, в частности из ресурсов Европейского инвестиционного банка", – сказал премьер.

Напомним, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в очередной раз призвал граждан вакцинироваться от коронавируса перед наступлением новой волны COVID-19. Он добавил, что в условиях жесткого карантина, когда, по его словам, "все будут закрываться", власти могут предоставить "определенные блага" для вакцинированных.

Исследовательское подразделение компании Check Point, занимающейся кибербезопасностью, опубликовало отчет о масштабах черного рынка поддельных сертификатов о вакцинации, организованном в Telegram. По оценкам экспертов, в настоящее время существует более 2500 активных групп и каналов, продающих поддельные справки о вакцинации из разных стран по всему миру.