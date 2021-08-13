Польща продасть Україні вакцину AstraZeneca з терміном придатності, що закінчується

Напередодні влада країни стверджували, що хоче продати до 4 млн доз вакцини. А всього в країні перебуває майже 8,6 млн щеплень від COVID-19.

Перша партія вакцини проти коронавірусу AstraZeneca в кількості 650 тис. доз буде передана Україні в серпні, а всього планується поставити 1,2 млн доз. Про це сказав 13 серпня в ефірі радіо RMF FM заступник глави МОЗ Польщі Вальдемар Фарба.

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"Вчора я розмовляв із послом України, якого це дуже цікавило, бо в Україні досі немає таких вакцин, а охочих вакцинувати більше, ніж цих препаратів, тому ми жертвуємо вакцини", — сказав чиновник.

Потім він уточнив, що вакцини будуть продаватися, а не даруватися.

Згідно з даними, опублікованими на сайті gov.pl, на складах у Польщі зараз знаходиться 8,6 млн вакцин проти COVID-19. Поляки неохоче вакцинуються, тому вакцини залежуються.

20 липня видання Rfm24 повідомляло, що Польща може перепродати до 4 млн доз вакцин Україні та балканським країнам. Зокрема, можуть бути продані препарати з найкоротшим терміном придатності, які не можуть бути використані за нинішніх темпів вакцинації в країні. Всього Польща замовила 100 млн доз вакцин.

Поляки поки не збираються продавати однодозову вакцину Johnson & Johnson. Ця вакцина найпростіша в застосуванні та має найдовший термін зберігання. Уряд хоче продати препарати AstraZeneca, Moderna і Pfizer.

Як пише Rfm24, Польща не буде заробляти гроші на продажу препаратів через заборону Європейської комісії. Тому вакцини будуть продаватися за ціною, за якою вони закуповувалися. У деяких випадках вакцини будуть надаватися безкоштовно.

У лютому повідомлялося, що Європейська комісія допомагає Польщі перепродати 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca Україні. Про це заявив віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс. За його словами, закупівельна угода Євросоюзу дозволяє перепродати вакцини на неприбутковій основі.

"Комісія допомагає з організацією контракту, транспортуванням і доставкою з Польщі в Україну через цивільний механізм захисту ЄС", — сказав Домбровскіс.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 16 лютого підтвердив, що Польща найближчим часом продасть Україні 1,2 млн доз вакцин AstraZeneca за собівартістю.

"Гроші на цю закупівлю є, зокрема з ресурсів Європейського інвестиційного банку", — сказав прем'єр.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко вкотре закликав громадян вакцинуватися від коронавірусу перед настанням нової хвилі COVID-19. Він додав, що в умовах жорсткого карантину, коли, за його словами, "всі будуть закриватися", влада може надати "певні поблажки" для вакцинованих.

Дослідницький підрозділ компанії Check Point, що займається кібербезпекою, опублікував звіт про масштаби чорного ринку підроблених сертифікатів про вакцинацію, організованому в Telegram. За оцінками експертів, наразі існує понад 2 500 активних груп і каналів, що продають підроблені довідки про вакцинацію з різних країн по всьому світу.