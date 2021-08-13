Евросоюз присвоил уникальный региональный статус чаю ройбуш из ЮАР (видео)

Данный статус ставит этот чай в один ряд с французским шампанским или ирландским виски.

В декабре 2021 года, когда фермеры близ Кейптауна (ЮАР) соберут урожай листьев чая ройбуш, они станут первым поколением, которое будет выращивать и продавать чай с уникальным региональным статусом, ранее присвоенным таким продуктам, как французское шампанское или ирландский виски, сообщает в пятницу, 13 августа Reuters.

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Чай ройбуш, название которого переводится с африкаанс (язык первых европейских поселенцев в ЮАР) как "красный куст" стал первым африканским продуктом, получившим в июне такой статус в Евросоюзе.

Теперь местные фермеры надеются на то, что решение ЕС повысит спрос на этот чай и повысит рентабельность его урожая.

Кустарники наподобие розмарина произрастают на небольшой территории провинций Западный Кейп и Северный Кейп, подверженных засухе.

Ройбуш, который пьют как обычный чай, добавляют в напитки, а также используют в косметических средствах, появился сотни лет назад в регионе Седербург в Южной Африке, где растет естественным путем, становясь с каждым годом все более популярным.

На площади более 70 тысяч гектаров ежегодно выращивается около 15 тысяч тонн ройбуша, половина из которых экспортируется в Японию, Германию и Нидерланды.

[ + – ] Выращивание чая ройбуш

В настоящее время представители отрасли работают над получением аналогичных защищенных обозначений происхождения для ройбуша от Всемирной торговой организации.

"Это означает, что фермеры смогут больше инвестировать в устойчивое сельское хозяйство", – заявил директор Южноафриканского совета ройбуша Дои де Вильерс.

Он выразил надежду, что решение Евросоюза позволит продавать ройбуш с наценкой, как это происходит с шампанским по сравнению с другими игристыми винами.

Ранее индийские производители чая заявили о возможном подорожании продукта из-за напряженной ситуации с распространением COVID-19.

В свою очередь, ученые из Университета Макгилла в Канаде пришли к выводу, что если человек любит пить чай в пластиковых пакетиках, скорее всего, вместе с напитком он поглощает миллиарды мельчайших частиц пластика.

Восхищаться свойствами чая человечество не перестает уже пять тысяч лет. Фокус рассказывал, как правильно и с пользой пить чай.