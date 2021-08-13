Євросоюз надав унікальний регіональний статус чаю ройбуш з ПАР (відео)

Цей статус ставить цей чай в один ряд з французьким шампанським або ірландським віскі.

У грудні 2021 року, коли фермери поблизу Кейптауна (ПАР) зберуть урожай листя чаю ройбуш, вони стануть першим поколінням, яке буде вирощувати і продавати чай з унікальним регіональним статусом, раніше присвоєним таким продуктам, як французьке шампанське або ірландський віскі, повідомляє в п'ятницю, 13 серпня Reuters.

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Чай ройбуш, назва якого перекладається з африкаанс (мова перших європейських поселенців в ПАР) як "червоний кущ" став першим африканським продуктом, який отримав у червні такий статус в Євросоюзі.

Тепер місцеві фермери сподіваються на те, що рішення ЄС підвищить попит на цей чай і підвищить рентабельність його врожаю.

Чагарники на зразок розмарину виростають на невеликій території провінцій Західний Кейп і Північний Кейп, схильних до посухи.

Ройбуш, який п'ють як звичайний чай, додають в напої, а також використовують у косметичних засобах, з'явився сотні років назад у регіоні Седербург у Південній Африці, де росте природним шляхом, стаючи з кожним роком все популярнішим.

На площі понад 70 тисяч гектарів щорічно вирощується близько 15 тисяч тонн ройбушу, половина з яких експортується в Японію, Німеччину та Нідерланди.

[ + – ] Вирощування чаю ройбуш

Нині представники галузі працюють над отриманням аналогічних захищених позначень походження для ройбуша від Світової організації торгівлі.

"Це означає, що фермери зможуть більше інвестувати в стійке сільське господарство", — заявив директор Південноафриканської ради ройбушу Дої де Вільєрс.

Він висловив надію, що рішення Євросоюзу дозволить продавати ройбуш з націнкою, як це відбувається з шампанським порівняно з іншими ігристими винами.

Раніше індійські виробники чаю заявили про можливе подорожчання продукту через напружену ситуацію з поширенням COVID-19.

Зі свого боку, вчені з Університету Макгілла в Канаді дійшли висновку, що якщо людина любить пити чай у пластикових пакетиках, швидше за все, разом з напоєм вона поглинає мільярди найдрібніших частинок пластику.

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