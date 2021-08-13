Не только Турция, Греция и РФ: где бушевали лесные пожары с начала года (фото, видео)

На фоне масштабных возгораний экологи решили напомнить — пожары опасны усилением парникового эффекта, загрязнением атмосферы и "кислотными" дождями.

По состоянию на 13 августа, по данным сайта Windy.com, крупнейшие природные пожары в мире сохраняются в таких регионах:

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Запад США (штаты Калифорния, Вашингтон) и запад Канады (Британская Колумбия);

Бразилия (южная часть сельвы Амазонки);

Центральная Африка (Ангола, ДРК);

север Алжира;

Россия (Якутия).

Пожар в Якутии уже уничтожил 20,7 тысячи квадратных километров леса. Огонь там оказался сильнее, чем вместе взятые пожары в Греции, Турции, Италии, США и Канаде, сообщает The Washington Post со ссылкой на организацию Greenpeace.

[ + – ] Концентрация углекислого газа в атмосфере над Якутией

Крупнейшие пожары в 2021 году:

Январь — в России завершили ликвидацию всех лесных пожаров в Сочи, которые с 29 декабря бушевали в горно-лесной труднодоступной местности.

В феврале вспыхнул пожар в Австралии возле города Перт. Он стал крупнейшим за последние несколько лет. В общей сложности сгорели более 9 тысяч гектаров леса. Сообщалось о 71 уничтоженном огнем доме и шестерых пострадавших пожарных.

А уже в марте начались лесные пожары в США. Огонь охватил горы в Блэк-Хилс на юго-западе Южной Дакоты, вынудив сотни людей покинуть свои дома.

Весной начались пожары в России. Апрель ознаменовался тем, что огонь охватил Башкирию, Хакасию и Подмосковье.

С приближением летнего сезона лесные пожары начали возникать все чаще. В греческой области Коринфия, в 90 от Афин огонь уничтожил 4000 га лесного массива. А на испанском острове Тенерифе сгорели 1500 га лесных территорий.

В июне начался сезон лесных пожаров в РФ. Огнем была охвачена территория в почти 53 тысячи гектаров. Зафиксировано свыше 70 возгораний в разных регионах страны. Самая сложная ситуация в Якутии и Иркутской области.

В этом же месяце пожарные средиземноморской турецкой провинции Мугла боролись с лесными пожарами, вспыхнувшими 27 июня в Мармарисе.

В США с начала года произошло как минимум 50 крупных лесных пожаров, сожжено более 2020 кв. км в 11 штатах. В основном огонь бушевал на Западе.

[ + – ] пожары в Якутии

Июль ознаменовался пожарами в Якутии, Турции и Греции.

[ + – ] Пожары в России

Ущерб от пожаров

Наносимый природными (лесными) пожарами трудно оценить. Если цену погибшего древостоя можно рассчитать, то практически невозможно оценить потери экологических функций поврежденных экосистем, утверждает Петр Цветков, доктор биологических наук, заведующий лабораторией лесной пирологии Института леса им. В.Н. Сукачева Красноярского научного центра СО РАН. Он назвал основные экологические последствия пожаров.

[ + – ] Сибирская тайга после пожара

Как лесные пожары влияют на экологию:

Задымление и загрязнение атмосферы. Животные и люди чаще всего гибнут не от огня, а из-за отравления дымом. Во время интенсивного горения леса концентрация угарного газа повышается почти в 30 раз, метана – в два раза, углекислого газа – на 8%;

выбросы от пожаров усиливают парниковый эффект. По расчетам ученых, при сгорании одного килограмма сухого вещества в сибирской тайге в атмосферу попадает 1,5 кг углекислого газа, около 100 г угарного газа и 4 г метана;

кислотные дожди – во время горения образуются дым, сажа, другие вредные соединения. Взаимодействуя с влагой воздуха, они формируют кислотные осадки, которые негативно влияют на почву, растения, водоемы;

пожары могут вызывать изменение видового биоразнообразия, замещение одних организмов другими. Изменившаяся после пожара среда становится непригодной для животных, живших там ранее;

пожары могут влиять на заболачивание лесных территорий и повышать риск наводнений. Они способны вызывать эрозию почвы, способствовать образованию оползней.

Бушевавшие недавно пожары в Греции привели к самой серьезной за десятилетия экологической катастрофе в стране, заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис.

В стране выгорели более 100 тыс. гектаров лесов и сельскохозяйственных угодий, причем больше половины сгоревших площадей приходится на остров Эвбея.

[ + – ] Последствия пожара на острове Эвбея

Почему пожаров становится больше

Главной предпосылкой природных пожаров в последнее время считается изменение климата. В Средиземноморье температура воздуха достигала 40 градусов по Цельсию, даже я Якутии она поднималась до 30–35 градусов

Межправительственная группа экспертов по изменению климата ООН опубликовала 9 августа доклад, согласно которому "многие из наблюдаемых изменений климата беспрецедентны за тысячи, если не сотни тысяч лет", а многие из изменений, которые уже начались, например, продолжающийся подъем уровня моря, будут "необратимыми на протяжении сотен тысяч лет".

Напомним, 12 августа власти объявили о победе над лесными пожарами Турции объявили – спустя 15 дней борьбы.