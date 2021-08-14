В Японии из-за аномального ливня погибла женщина, власти эвакуируют 5 млн человек (фото)

Дожди вызвали потоп и оползни в западных регионах страны, а также на юге острова Кюсю. К поиску и спасению людей уже задействовали армию.

Один человек погиб и два пропали без вести во время потопа из-за рекордных осадков в Японии. Об этом пишет агентство Reuters.

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Сильные дожди накрыли западную Японию а также южную часть главного острова Кюсю, за последние три дня здесь выпало 956 мм осадков. Реки вышли из берегов в нескольких городах, включая Куруме в провинции Фукуоке. Сейчас поднялся уровень воды поднимается в реке Камо, протекающей через Киото, хотя в субботу город еще не был затоплен.

Оползни обрушились на несколько районов префектуры Нагасаки, в городе Ундзен они снесли по меньшей мере два дома. В результате обрушения погибла 59-летняя Фумие Мори, ее муж и дочь пропали без вести, сейчас их разыскивают военные и спасатели. Как сообщает BBC, более 150 военнослужащих, полицейских и пожарных привлекли к поиску и спасению людей в затопленных регионах.

[ + – ] Разрушенный дом в Нагасаки, в котором погибла женщина [ + – ] Спасатели разыскивают людей в Японии

По данным общественного телеканала NHK, власти Японии объявили о наивысшем уровне опасности (5), чтобы спасти более 1,5 миллиона человек в префектурах Сага, Накасаки, Фукуока и Хиросима. 4 уровень опасности присвоили ситуации в 17 других префектурах, где живут около 4 миллионов человек, проводится эвакуация населения. В то же время Японское метеорологическое агентство (JMA) предупредило, что сильные дожди продолжат идти ближайшие несколько дней.

Из-за непогоды остановили движение сверхскоростных поездов Синкансэн на большей части линии от Токио до Кюсю. Ливни уже распространились на центральную часть крупнейшего главного острова Хонсю. JMA предупредил, что фронт, вероятно, останется над страной около недели.

[ + – ] Видео из города в Нагасаки, где погибла женщина

"Люди должны принять меры для обеспечения своей безопасности. Дождевой фронт над Японией почти не изменился, и он питается теплым влажным воздухом, что делает его более активным", — заявили представитель JMA во время пресс-конференции. — "Наблюдается беспрецедентный уровень проливных дождей. Максимальная тревога необходима даже в тех районах, где риски оползней и наводнений обычно не так высоки".

Ранее писали, что в Японии тайфун сбросил в море скульптуру "Желтая тыква" за три миллиона долларов. Произведение искусства стояло на пирсе города Наосима с 1994 года, когда его создал дизайнер Яеи Кусама.