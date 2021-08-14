В Японії через аномальні зливи загинула жінка, влада евакуює 5 млн осіб (фото)

Дощі викликали потоп і зсуви в західних регіонах країни, а також на півдні острова Кюсю. Для пошуку і порятунку людей вже задіяли армію.

Одна людина загинула і дві пропали безвісти під час потопу через рекордні опади в Японії. Про це пише агентство Reuters.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Сильні дощі накрили західну Японію а також південну частину головного острова Кюсю, за останні три дні тут випало 956 мм опадів. Річки вийшли з берегів в декількох містах, включаючи Куруме в провінції Фукуоці. Зараз піднявся рівень води піднімається в річці Камо, що протікає через Кіото, хоча в суботу місто ще не було затоплене.

Зсуви відбулися у кількох районах префектури Нагасакі, в місті Ундзен вони знесли щонайменше два будинки. В результаті обвалення загинула 59-річна Фуміє Морі, її чоловік і дочка пропали безвісти, зараз їх розшукують військові і рятувальники. Як повідомляє BBC, більше 150 військовослужбовців, поліцейських і пожежних залучили до пошуку і порятунку людей в затоплених регіонах.

[ + – ] Зруйнований будинок в Нагасакі, в якому загинула жінка [ + – ] Рятувальники розшукують людей в Японії

За даними громадського телеканалу NHK, влада Японії оголосила про найвищий рівень небезпеки (5), щоб врятувати більше 1,5 мільйона чоловік в префектурах Сага, Накасакі, Фукуока і Хіросіма. 4 рівень небезпеки привласнили ситуації в 17 інших префектурах, де живуть близько 4 мільйонів осіб, проводиться евакуація населення. У той же час Японське метеорологічне агентство (JMA) попередило, що сильні дощі продовжать йти найближчі кілька днів.

Через негоду зупинили рух надшвидкісних поїздів Сінкансен на більшій частині лінії від Токіо до Кюсю. Лівні вже поширилися на центральну частину найбільшого головного острова Хонсю. JMA попередив, що фронт, ймовірно, залишиться над країною близько тижня.

[ + – ] Відео з міста в Нагасакі, де загинула жінка

"Люди повинні вжити заходів для забезпечення своєї безпеки. Дощовий фронт над Японією майже не змінився, і він харчується теплим вологим повітрям, що робить його більш активним", — заявили представник JMA під час прес-конференції. — "Спостерігається безпрецедентний рівень проливних дощів. Максимальна тривога необхідна навіть в тих районах, де ризики зсувів і повеней зазвичай не такі високі".

Раніше писали, що в Японії тайфун скинув в море скульптуру "Жовта гарбуз" за три мільйони доларів. Твір мистецтва стояло на пірсі міста Наосима з 1994 року, коли його створив дизайнер яеі Кусама.