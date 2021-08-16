Самолет ВВС Афганистана разбился в Узбекистане (видео)

Самолет с опознавательными знаками ВВС Афганистана упал на границе двух стран

В Сурхандарьинской области Узбекистана упал самолет с опознавательными знаками ВВС Афганистана. Это случилось накануне, на границе двух стран. Об этом пишет "Газета.uz".

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Сейчас Минобороны Узбекистана изучает сообщения о крушении предположительно афганского воздушного судна. В Сети появилось несколько фотографий, опубликованных очевидцами, а также видеоролик, на котором присутствует один пострадавший.

Видно, как мужчине оказывают первую помощь. Позже выяснилось, что двое афганских военнослужащих были госпитализированы в Термезский филиал республиканского научного центра экстренной медицинской помощи.

14 августа на одном из участков Государственной границы с Афганистаном 84 военнослужащих Афганистана пересекли границу и были задержаны пограничниками Узбекистана. Они не оказывали сопротивления и попросили медицинской помощи для трех раненых.

Кроме того, в течение 14 августа было организовано возвращение граждан Республики Узбекистан из числа обслуживающего персонала участка железной дороги "Термез-Мазари-Шариф".

Напомним, в воскресенье, 15 августа, стало известно, что боевики движения "Талибан" без боя взяли столицу Афганистана Кабул. Представители движения объявили, что теперь под их контролем находится вся территория Афганистана.

Президент страны Ашраф Гани, который обещал спасти свою родину от талибов, сбежал в неизвестном направлении. По данным СМИ, он должен был сначала посетить Душанбе, а оттуда вылететь в Оман. По другой информации политик улетел в Узбекистан.

[ + – ] Талибы в президентском дворце [ + – ] Талибы в президентском дворце

Сейчас Афганистан можно покинуть только по воздуху, все наземные границы перекрыты и контролируются "Талибаном". Местные жители и иностранцы штурмом берут аэропорт Кабула, пытаясь покинуть страну.

В связи с обострением ситуации в Афганистане Украина эвакуировала из этой страны почти 80 человек. Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинцев и граждан других стран из них восемь.