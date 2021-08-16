Літак ВПС Афганістану розбився в Узбекистані (відео)

Літак із розпізнавальними знаками ВПС Афганістану впав на кордоні двох країн.

У Сурхандар'їнскій області Узбекистану впав літак із розпізнавальними знаками ВПС Афганістану. Це сталося напередодні, на кордоні двох країн. Про це пише "Газета.uz".

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Зараз Міноборони Узбекистану вивчає повідомлення про катастрофу ймовірно афганського повітряного судна. У мережі з'явилося кілька фотографій, опублікованих очевидцями, а також відеоролик, на якому присутній один постраждалий.

Видно, як чоловікові надають першу допомогу. Пізніше з'ясувалося, що двоє афганських військовослужбовців були госпіталізовані в Термезьку філію республіканського наукового центру екстреної медичної допомоги.

[ + – ] Фото: Topnewsuz / Telegram

14 серпня на одній з ділянок Державного кордону з Афганістаном 84 військовослужбовці Афганістану перетнули кордон і були затримані прикордонниками Узбекистану. Вони не чинили опору та попросили медичної допомоги для трьох поранених.

Крім того, протягом 14 серпня було організоване повернення громадян Республіки Узбекистан серед обслуговчого персоналу ділянки залізниці "Термез-Мазарі-Шаріф".

Нагадаємо, в неділю, 15 серпня, стало відомо, що бойовики руху "Талібан" без бою взяли столицю Афганістану Кабул. Представники руху оголосили, що тепер під їхнім контролем знаходиться вся територія Афганістану.

Президент країни Ашраф Гані, який обіцяв врятувати свою батьківщину від талібів, утік у невідомому напрямку. За даними ЗМІ, він повинен був спочатку відвідати Душанбе, а звідти вилетіти в Оман. За іншою інформацією політик полетів в Узбекистан.

[ + – ] Таліби в президентському палаці [ + – ] Таліби в президентському палаці

Зараз Афганістан можна залишити тільки через повітря, всі наземні кордони перекриті та контролюються "Талібаном". Місцеві жителі й іноземці штурмом беруть аеропорт Кабула, намагаючись покинути країну.

У зв'язку із загостренням ситуації в Афганістані Україна евакуювала з цієї країни майже 80 осіб. Президент Володимир Зеленський повідомив, що українців і громадян інших країн із них вісім.