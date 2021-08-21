В самой высокой точке Гренландии пошел дождь вместо снега

За период с 14 по 16 августа над арктическим островом выпало 7 миллиардов тонн воды.

На самой высокой точке ледникового покрова Гренландии, а это 3216 метров над уровнем моря, впервые в истории наблюдений станции Национального научного фонда США Summit Station пошел дождь, который продолжался 13 часов, а плюсовая температура держалась более девяти часов, сообщает The Washington Post.

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По словам инженера-исследователя Лаборатории исследований и разработки холодных регионов доктора Зои Курвиль, это первый случай, когда подобное происходит на станции.

"По сути, всю субботу каждый час шел дождь, когда персонал проводил наблюдения за погодой",– отметила она, добавив, что сотрудники станции проснулись рано утром именно от звуков дождя за окном.

Это уже третий раз менее чем за 10 лет, когда температура была выше точки замерзания воды, а в осадках присутствовал мокрый снег. Предыдущие случаи таяния имели место в 2019 и 2012 годах. Используя данные ледяных кернов, ученые подсчитали, что до этого последнее зафиксированное таяние на вершине ледяной шапки произошло в конце 1800-х годов.

По оценкам ученых, над арктическим островом с 14 по 16 августа выпало 7 миллиардов тонн воды. Это примерно четверть того, что обычно выпадает за год.

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Специалисты бьют тревогу, поскольку дождь может оказать серьезное воздействие на ледяной покров, способствуя его таянию. Осадки уже привели к масштабному таянию по всей Гренландии. Площадь затронутого льда достигла 872 000 квадратных километров, что является одним из самых больших зафиксированных показателей.

"На большей части ледникового покрова талая вода или осадки в верхних частях ледникового покрова просачиваются в снег и снова замерзают. Однако в районах с голым льдом и в водонасыщенных снежных районах у побережья происходит сток талых вод и дождевых осадков, в результате чего ледяной щит теряет массу", – сообщили ученые Национального центра данных по снегу и льду

По их наблюдениям, 15 августа 2021 года потеря массы на поверхности была в семь раз выше среднего значения середины августа

"В этот период сезона вдоль большей части юго-западных и северных прибрежных районов существуют большие площади голого льда, которые не способны поглощать таяние или осадки. Таким образом, вода, скопившаяся на поверхности, стекает вниз по склону и попадает в океан, повышая его уровень", – пояснили они.

Ученые добавили, что таяние ледяного щита Гренландии уже вызвало приблизительно 25% глобального повышения уровня моря за последние несколько десятилетий, и эти показатели продолжат расти.

С тем, что происходящее в Гренландии – тревожный знак, согласен и сотрудник Земной обсерватории Ламонт-Доэрти Колумбийского университета Индрани Дас. Он подчеркивает, что вода, попадающая на лед, – это плохо, поскольку делает ледяной щит более склонным к поверхностному таянию.

Ранее исследователи пришли к выводу, что Гренландия более подвержена изменениям климата, чем они предполагали. Такие заключения были сделаны после того, как на дне 1,4-километрового ледяного керна на северо-западе были обнаружены остатки растений.