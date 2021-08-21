У найвищій точці Гренландії пішов дощ замість снігу

За період із 14 по 16 серпня над арктичним островом випало 7 мільярдів тонн води.

На найвищій точці льодовикового покриву Гренландії, а це 3216 метрів над рівнем моря, вперше в історії спостережень станції Національного наукового фонду США Summit Station пішов дощ, який тривав 13 годин, а плюсова температура трималася понад дев'ять годин, повідомляє The Washington Post.

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За словами інженера-дослідника Лабораторії досліджень і розробки холодних регіонів доктора Зої Курвіль, це перший випадок, коли подібне відбувається на станції.

"По суті, всю суботу щогодини йшов дощ, коли персонал проводив спостереження за погодою", – зазначила вона, додавши, що співробітники станції прокинулися рано вранці саме від звуків дощу за вікном.

Це вже втретє менш ніж за 10 років, коли температура була вищою за точку замерзання води, а в опадах присутній мокрий сніг. Попередні випадки танення мали місце в 2019 і 2012 роках. Використовуючи дані крижаних кернів, вчені підрахували, що до цього останнє зафіксоване танення на вершині крижаної шапки відбулося наприкінці 1800-х років.

За оцінками вчених, над арктичним островом з 14 по 16 серпня випало 7 мільярдів тонн води. Це приблизно чверть того, що зазвичай випадає за рік.

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Фахівці б'ють на сполох, оскільки дощ може мати серйозний вплив на крижаний покрив, сприяючи його таненню. Опади вже привели до масштабного танення по всій Гренландії. Площа порушеного льоду досягла 872 000 квадратних кілометрів, що є одним з найбільших зафіксованих показників.

"На більшій частині льодовикового покриву тала вода або опади у верхніх частинах льодовикового покриву просочуються в сніг і знову замерзають. Однак у районах з голим льодом і у водонасичених снігових районах біля узбережжя відбувається стік талих вод і дощових опадів, в результаті чого крижаний щит втрачає масу", – повідомили вчені Національного центру даних по снігу і льоду

За їхніми спостереженнями, 15 серпня 2021 року втрата маси льоду на поверхні була в сім разів вище середнього значення середини серпня

"У цей період сезону уздовж більшої частини південно-західних і північних прибережних районів існують великі площі голого льоду, які не здатні поглинати талі води або опади. Таким чином, вода, що скупчилася на поверхні, стікає вниз по схилу і потрапляє в океан, підвищуючи його рівень", – пояснили вони.

Вчені додали, що танення крижаного щита Гренландії вже викликало приблизно 25% глобального підвищення рівня моря за останні кілька десятиліть, і ці показники зростатимуть.

З тим, що відбувається в Гренландії – тривожний знак, згоден і співробітник Земний обсерваторії Ламонт-Доерті Колумбійського університету Індрані Дас. Він підкреслює, що вода, яка потрапляє на лід, – це погано, оскільки робить крижаний щит більш схильним до поверхневого танення.

Раніше дослідники прийшли до висновку, що Гренландія більш схильна до змін клімату, ніж вони припускали. Такі висновки були зроблені після того, як на дні 1,4-кілометрового крижаного керна на північному заході були виявлені залишки рослин.