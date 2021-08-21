Шведские власти вернули заключенному наркодилеру биткоинов на суму свыше $1 млн

Мужчина "отмывал" деньги, полученные за торговлю наркотиками, покупая на них криптовалюту.

33 биткоина на сумму свыше миллиона долларов получил от шведских властей наркодилер, отбывающий срок за торговлю запрещенными веществами, сообщает The Telegraf.

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Этот человек, имя которого не разглашается, был заключен в тюрьму в Швеции в 2019 году. На средства, заработанные на продаже наркотиков, мужчина покупал криптовалюту, отмывая таким способом "грязные" средства. Чтобы заплатить государству штраф в размере $140 тыс, он отдал все 36 биткоинов, которые накопил.

Через некоторое время правоохранители решили продать полученную криптовалюту через аукцион. Однако, когда они собрались это делать, стоимость биткоинов резко пошла вверх, и чтобы изыскать штраф, им необходимо было продать всего три биткоина, что они и сделали. Оставшиеся 33 монеты вернули их владельцу.

Теперь власти побаиваются, что это может стать прецедентом, которым в будущем поспешат воспользоваться и другие крипто-бандиты, желающие вернуть свои доходы, конфискованные во время ареста.

"Это во многих отношениях прискорбно. Это привело к последствиям, которые я не могла предвидеть в то время. Урок, который следует извлечь из этого, состоит в том, чтобы сохранить ценность в биткоинах, так как прибыль от преступления должна составлять 36 биткоинов, независимо от того, какую ценность биткоин имеет на момент совершения правонарушения", – считает прокурор Туве Куллберг

Более того, прокурор предполагает, что это только начало будущей череды преступлений, связанных с криптовалютами.

"Я думаю, что нам, вероятно, следует инвестировать во внутреннее обучение сотрудников прокуратуры, поскольку криптовалюта будет фактором, с которым мы будем иметь дело в гораздо больших масштабах", – сказала она.

Тем временем стоимость биткоина снова пошла вверх и 21 августа почти вплотную подобралась к $50 тыс. По мнению аналитиков, преодоление этой отметки – более чем реально в ближайшем будущем.