Достигнет $50 тысяч: аналитик пояснил, почему биткоин снова пошел в рост

На фоне роста курса BTC также выросли и некоторые популярные альткоины.

На прошлой неделе BTC торговался на уровне $45,5 тыс., но недавно начал расти, превысив отметку в $46,2 тыс. Аяш Джиндал, аналитик NewsBTC, считает, что у биткоина есть все шансы достичь отметки в $50 тыс.

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Об этом сообщает newsbtc.com.

16 августа биткоин торгуется ниже $47 тыс. Это достаточно хороший показатель. Однако аналитик отмечает, что криптовалюту ждут еще две преграды — сопротивление на уровне $48 тыс. и на уровне $48,1 тыс. Если она перейдет эти два рубежа, то легко сможет достичь уровня $50 тыс.

"Если биткойну не удастся подняться выше уровней сопротивления $48 тыс. и на уровне $48,1 тыс., он может начать снова падать. Поэтому очень важно, чтобы он не опускался ниже $47 тыс.", — пишет Джиндал.

Первая основная поддержка сейчас находится около отметки $46,5 тыс. При этом основная линия "бычьего" тренда держится на уровне $46,2 тыс.

"Если цене не удастся удержаться выше поддержки линии "бычьего" тренда, она может опуститься к уровню поддержки $45,5. Следующая важная поддержка — на уровне $44,5 тыс.", — сообщает аналитик.

[ + – ] График, составленный Аяшем Джиндалом касательно курса биткоина

Издание РБК отмечает, что на фоне роста курса BTC выросли и альтернативные коины, такие как Terra, Ravencoin, XRP, Solana, Axie Infinity.

Курс Terra вырос на 63% за неделю. Альткоин торговался на уровне $22,2. За 30 дней он подорожал на 234%.

Ravencoin в течение прошлой недели подорожала на 88%, благодаря чему ее стоимость составила $0,17. Сегодня купить ее можно за $0,14. Как отмечает медиа, в течение месяца стоимость альткоина увеличилась на 176%.

XRP взлетела на 70% — $1,34. Но сегодня немного упала и продается за $1,28.

Solana, как и Terra, выросла на 63%, достигнув отметки в $63,6.

За токен Axie Infinity на прошлой неделе предлагали $74, а это значит, что его курс вырос на 72%. По состоянию на 16 августа альткоин продается за $68.

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